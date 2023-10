Phillip Island: Erster MotoGP-Sieg für Johann Zarco

Im 120. Anlauf hat der Franzose Johann Zarco sein erstes MotoGP-Rennen gewonnen. Jorge Martin war bis zur letzten Runde der überragende Fahrer, dann ging sein Hinterreifen komplett ein.

Wegen der schlechten Wettervorhersage für Sonntag wurde der Grand Prix auf den Samstagnachmittag vorverlegt.



Im Qualifying ist Jorge Martin (Prima Pramac Ducati) mit 1:27,246 min die schnellste Zeit jemals auf dem Phillip Island Grand Prix Circuit gefahren und eroberte die Pole-Position mit über 4/10 sec Vorsprung auf KTM-Werksfahrer Brad Binder.

Im Rennen entschied sich der Spanier für den weichen Hinterreifen und war damit bis zur letzten Runde eine Macht, dann ging der Reifen komplett ein. Martin wurde innerhalb der letzten vier Kilometer vom ersten auf den fünften Platz durchgereicht, Pramac-Ducati-Teamkollege Johann Zarco feierte in seinem 120. Einsatz in der «premier class» seinen ersten MotoGP-Sieg.



Weltmeister Pecco Bagnaia konnte die WM-Führung mit Rang 2 von 18 auf 27 Punkte ausbauen. Doch Jorge Martin fuhr in der letzten Runde nur noch 1:33,7 min, deshalb musste er die Führung im 27-Runden-Race nach 26 Runden und vier Kurven abgeben!

So lief das Rennen:



Start: Polesetter Jorge Martin biegt als Führender in die erste Kurve ein, Brad Binder ist Zweiter vor Pecco Bagnaia, Jack Miller, Fabio Di Giannantonio und Marc Marquez.



3. Runde: Di Giannantonio überholt Bagnaia und ist Dritter.



4. Runde: Martin liegt bereits 1 sec vor Binder und 2,8 sec vor dem Dritten Di Giannantonio. Es folgen Bagnaia, Johann Zarco, Marc Marquez und Miller.



6. Runde: Martin fährt in seiner eigenen Welt und hat 1,6 sec Vorsprung auf Binder und 3,2 auf Diggia.



7. Runde: Martin liegt vor Binder, Diggia, Bagnaia, Zarco, Marc Marquez, Aleix Espargaro, Miller, Bezzecchi und Alex Marquez.



10. Runde: Martin 2,3 sec vor Binder und 3,4 vor Diggia.



11. Runde: Sturz von Joan Mir.



12. Runde: Marc Marquez wird von Aleix Espargaro überholt und ist nur noch Siebter, kurz später geht auch Miller am Spanier vorbei.



13. Runde: Sturz von Augusto Fernandez in Kurve 4.



15. Runde: Marc Marquez fällt mit dem weichen Hinterreifen immer weiter zurück und ist nur noch Neunter.



16. Runde: Martin liegt 3,4 sec vor Binder, Diggia hat zum Südafrikaner aufgeschlossen.



19. Runde: Diaggia überholt auf der Start-Ziel-Geraden Binder und ist Zweiter. Auf den Führenden Martin hat er 3,4 sec Rückstand. Bagnaia und Zarco liegen jetzt hinter Binder.



21. Runde: Die Pace von Jorge Martin lässt deutlich nach, er ist neben Pol Espargaro der Einzige, der mit dem weichen Hinterreifen unterwegs ist.



22. Runde: Zarco überholt Bagnaia und ist Vierter, Binder und Diggia sind für den Franzosen in Reichweite.



23. Runde: Binder geht an Diggia vorbei und ist Zweiter, Zarco und Bagnaia sind direkt hinter ihnen.



25. Runde: Zarco überholt Diggia und ist Dritter, der Führende Martin wird immer langsamer und hat nur noch 1,5 sec Vorsprung.



Vorletzte Runde: Zarco verbessert sich auf Platz 2, Diggia, Bagnaia und Binder sind hinter ihm.



Letzte Runde: Der weiche Hinterreifen von Martin geht komplett ein, der Spanier wird von Zarco, Bagnaia, Di Giannantonio und Binder überrumpelt und kommt nur als Fünfter ins Ziel.

Ergebnis MotoGP Race, Phillip Island, 21.10.2023

1. Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39,446 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201sec

3. Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14. Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Sturz: Joan Mir

Nicht gestartet: Alex Rins

MotoGP-WM-Stand nach 31 von 40 Rennen

1. Bagnaia, 366 Punkte. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 2241. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 526 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Team-WM:

1.Prima Pramac Racing, 526 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.