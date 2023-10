Marc Márquez: «Buriram war in der Vergangenheit gut»

Nur noch vier GP-Wochenenden als Repsol-Honda-Werksfahrer stehen Marc Márquez bevor. In Thailand feierte der Spanier bereits zwei Siege, allerdings weiß er: «Die Dinge in der MotoGP verändern sich.»

«Auf Australien folgt Thailand und ich glaube nicht, dass es im Kalender einen größeren Temperaturunterschied gibt», hielt Marc Márquez nach dem verregneten Sonntag auf Phillip Island mit Blick auf das nächste Kräftemessen in Buriram fest.

Auf dem 4,554 km langen «Chang International Circuit» gastiert die Motorrad-WM seit 2018, Marc Márquez gewann die Premiere und im Jahr darauf auch das Duell gegen Fabio Quartararo – und kürte sich gleichzeitig zum MotoGP-Weltmeister 2019.

2022 fand der Thailand-GP nach zweijähriger Corona-Pause erstmals wieder statt, allerdings als Regenrennen. Marc Márquez kam vor einem guten Jahr knapp drei Sekunden hinter Sieger Miguel Oliveira (noch auf KTM) als Fünfter ins Ziel.

«Für uns war Australien ein kompliziertes Wochenende, aus mehreren Gründen», blickte der 30-jährige Spanier noch einmal auf seinen 15. Platz im vorgezogenen Australien-GP am vergangenen Samstag zurück. «Jetzt gilt der Fokus dem Rennen, das vor uns liegt. Buriram war für uns eine gute Strecke in der Vergangenheit, auf der ich 2019 den Titel fixiert habe. Im Vorjahr sind wir auf Platz 5 gelandet.»

Vor der viertletzten Station seiner Repsol-Honda-Abschiedstournee weiß der achtfache Weltmeister aber auch: «Die Dinge verändern sich in der MotoGP aber immer und nichts ist sicher. Wir werden wie immer erst einmal ankommen und sehen, was möglich ist – und dann von dem Punkt an arbeiten.»

Ergebnis MotoGP-Rennen, Phillip Island (21.10.):

1. Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39,446 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14. Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Sturz: Augusto Fernández, KTM

Sturz: Joan Mir, Honda

Nicht gestartet: Alex Rins, Honda

MotoGP-WM-Stand nach 31 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 366 Punkte. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 552 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 526 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.