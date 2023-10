Thailand-GP: Neun Sieger jetzt in der MotoGP-Klassse

Auf 13 unterschiedlichen Rennstrecken in Asien wurden bereits MotoGP-Rennen gefahren. Der Chang International Circuit war 2018 erstmals GP-Schauplatz.

Die MotoGP-WM tritt 2023 zum vierten Mal in Thailand auf. Der erste «Thai GP» wurde 2018 durchgeführt. Aber 2020 und 2021 fiel der Event in Buriram der Covid-19-Pandemie zum Opfer. 2018 siegte Marc Márquez (Honda) vor Andrea Dovizioso (Ducati) und Maverick Viñales (Yamaha). In der Moto2 triumphierte damals der spätere Weltmeister Francesco Bagnaia vor Luca Marini und Miguel Oliveira, während in der Moto3 der Römer Fabio Di Giannantonio den Sieg vor Lorenzo Dalla Porta und Dennis Foggia einheimste.

Sechs dieser neun Podest-Finisher treten auf dem Chang International Circuit (4,554 km lang, 7 Rechts- und 5 Linkskurven, längste Gerade 1000 m) jetzt in der Königsklasse auf.

Thailand ist eines der acht unterschiedlichen Länder, die als Grand Prix-Schauplatz gedient haben, neben Indonesien, Türkei, Japan, Malaysia, China, Katar und Indien.

Und der Chang International Circuit (Buriram) ist eine von 13 unterschiedlichen Rennstrecken, die bisher in Asien für den Motorrad-GP-Sport verwendet wurden: Motegi (69 einzelne GP-Rennen), Sepang (65), Losail (59), Suzuka (56), Shah Alam (21), Shanghai (12), Istanbul Park (9), Buriram (9), Fisco/Fuji (8), Sentul (6), Mandalika (6), Johor Bahru (3) und Buddh Circuit (3).

Alle GP-Sieger in Buriram:

Marc Márquez 2 (2 x MotoGP)

Miguel Oliveira 1 (1 x MotoGP)

Francesco Bagnaia 1 (1 x Moto2)

Luca Marini 1 (1 x Moto2)

Albert Arenas 1 (1 x Moto3)