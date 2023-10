Pecco Bagnaia: «Nicht genug, um entspannt zu sein»

Mit 27 Punkten Vorsprung und einer guten Portion Selbstvertrauen geht Ducati-Werksfahrer Francesco «Pecco» Bagnaia in den Thailand-GP auf dem Chang International Circuit. An den Titel will er aber noch nicht denken.

In Buriram gewann Pecco Bagnaia 2018 auf dem Weg zum Moto2-Titel, im Vorjahr war er im verregneten MotoGP-Rennen Dritter. «Ich freue mich, hier zu sein», schickte er am Donnerstag in Buriram voraus. «Das ist eine der Strecken, auf denen ich immer konkurrenzfähig war. Nach Japan, Mandalika und Australien – alles Strecken, auf denen meine Performance auf einer schnellen Runde nie so stark war – kommen wir jetzt auf Strecken, die ich wirklich mag. Hier in Buriram gibt es viele harte Bremsphasen und lange Kurven, im Vorjahr war ich hier sehr konkurrenzfähig.»

Nach einer einwöchigen Pause wird im Titelkampf dann das entscheidende Triple mit den Events in Sepang (12. November), Doha (19. November) und Valencia (26. November) folgen. Alles Strecken, die Bagnaia und seiner Desmosedici liegen sollten.

«Wir werden sehen, denn es ist zwar gut für mich, aber auch für die anderen Ducati-Piloten», schmunzelte der Ducati-Lenovo-Werksfahrer in der Pre-Event-Pressekonferenz mit Blick auf Jorge Martin und Marco Bezzecchi, seinen Markenkollegen und ersten Verfolgern in der WM-Tabelle. «Jorge und Bez waren hier in Buriram und auch in Malaysia im Vorjahr schon sehr konkurrenzfähig. Wir werden sehen, ob wir einen Vorteil haben werden. Ich bin ziemlich sicher, dass mir diese Strecke hier in Buriram im Vergleich zu Phillip Island sehr helfen wird. Dennoch ist es immer schwierig, ein Wochenende vorherzusagen. Das erste Ziel wird sein, nicht im Q1 zu sein.»

Denn das passierte dem Weltmeister in den jüngsten zwei Grands Prix gleich zweimal in Folge. Begünstig vom Rennsturz von Martin in Mandalika und dessen falscher Reifenwahl am vergangenen Samstag beim GP-Rennen auf Phillip Island gelang es Bagnaia dennoch, in der WM-Tabelle die Führung zurückzuerobern und auf 27 Punkte auszubauen.

An den Titel will der 26-jährige Italiener aber noch nicht denken. «Ich muss pushen. Es gibt jedes Wochenende 37 Punkte zu holen, da bleibt keine Zeit, an die WM zu denken», unterstrich er. «Ich will weiterhin pushen, um mich für das Rennen gut zu fühlen. Es ist nicht der Moment, um im Hinblick auf die Weltmeisterschaft ruhiger zu bleiben. Das kann man nach Katar in Betracht ziehen. Erst nach Katar werden wir die Situation in der WM klar verstehen können.»

Rechnet Bagnaia mit einem finalen Showdown in Valencia wie im Vorjahr? «Das kann sein. Ich habe viele Punkte liegengelassen, bei den Fehlern, die ich gemacht habe, ich hatte aber auch Pech. An den jüngsten zwei Rennwochenenden ist es mir aber gelungen, einen sehr guten Job zu machen und wieder einen Vorsprung herauszuholen. 27 Punkte sind aber nicht genug, um entspannt zu sein. Ich weiß sehr gut, wie schwierig es ist, wenn es bis Valencia geht, aber ja, es könnte so kommen.»

Ergebnis MotoGP-Rennen, Phillip Island (21.10.):

1. Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39,446 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14. Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Sturz: Augusto Fernández, KTM

Sturz: Joan Mir, Honda

Nicht gestartet: Alex Rins, Honda

MotoGP-WM-Stand nach 31 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 366 Punkte. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 552 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 526 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.