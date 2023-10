Aleix Espargaró (Aprilia): Diesmal keine Erwartungen

Für den Thailand-GP ist Aleix Espargaró nur gedämpft optimistisch. Denn dass hohe Erwartungen eine tiefe Enttäuschung nach sich ziehen können, hat der Aprilia-Star am vergangenen Samstag in Australien erlebt.

«Ich denke, dass wir auf dem Chang International Circuit konkurrenzfähig sein können. Denn wir waren auch in Indien, bei ähnlichen Bedingungen, konkurrenzfähig – bis sich das Triebwerk seufzend verabschiedet hat», erklärte Aleix Espargaró nach der Ankunft in Buriram. «Hohe Erwartungen habe ich trotzdem nicht. Denn die hatte ich in Australien – und war fürchterlich enttäuscht, als sie sich im Rennen nicht erfüllten. Also halte ich mich lieber zurück.»

Denn die Performance-Schwankungen der Aprilia RS-GP machen Voraussagen für den Verlauf eines Rennwochenendes zum Lotteriespiel. «Im Training waren wir schnell. Doch im Rennen hatten wir eine Menge Wheelspin, und in den letzten Runden war ich deshalb sehr langsam», schilderte der 34-jährige Rennveteran. «Das Problem ist, das nicht einmal die Ingenieure wissen, wo dieser übertriebene Wheelspin herkommt. Wir haben dieses Problem im dritten Jahr hintereinander, ohne dass wir es lösen können. Und wenn die Ingenieure nicht wissen, woher es kommt, was soll ich dann sagen?»

Die Frage nach der Konstanz beschäftige das Team ebenso wie Medien und Fans. «Es ist eine sehr gute Frage, und ich habe keine Antwort», räumte der Katalane ein. «Ich war sehr wütend über mein Rennen in Australien, weil wir nicht vorn dabei waren. Wir waren schnell im Training, und ich war deutlich schneller als die anderen Aprilia-Piloten, es liegt also nicht an der Fahrkunst. Warum wir auf einer Strecke gut sind, auf der nächsten aber nicht die gleiche Performance zeigen können, das genau ist die zentrale Frage.»

Eine weitere Frage ist die nach der Tropenhitze über dem Chang Circuit, denn beim Indien-Grand Prix hatten sich die Aprilia-Piloten hinter den Verkleidungen regelrechte Verbrennungen zugezogen. «Es war so heiß, dass Maverick und ich kaum atmen konnten», schilderte Espargaró. «Wir werden sämtliche Kühlsysteme anwerfen, die wir zur Verfügung haben, denn auch hier wird es extrem heiß, wenn die Sonne zum Vorschein kommt. Normalerweise mag ich keinen Regen, es macht wenig Spaß, im Nassen zu fahren. Doch bei bestimmten Bedingungen kann Regen auch ein Segen sein!»

Ergebnis MotoGP-Rennen, Phillip Island (21.10.):

1. Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39,446 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14. Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Sturz: Augusto Fernández, KTM

Sturz: Joan Mir, Honda

Nicht gestartet: Alex Rins, Honda

MotoGP-WM-Stand nach 31 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 366 Punkte. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 552 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 526 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.