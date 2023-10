Buriram FP1: Jorge Martin vorn – 18. Marc Márquez

Jorge Martin heute im FP1 in Buriram: Attacke udn Bestzeit

So sieht das Layout des Chang-Circuits aus

Das erste freie Training über 45 Minuten wurde in Buriram/Thailand von Jorge Martin dominiert. Doch Aprilia und KTM landeten auf den Plätzen 2 und 3.

Fünf Tage nach seinem ersten MotoGP-Sieg folgte die nächste Bewährungsprobe für Johann Zarco, der am Samstag als 13. Ducati-Fahrer ein MotoGP-Rennen gewonnen hat.

Alex Márquez lag nach zehn der 45 Minuten mit 1:31,486 min auf Platz 1, Viñales hielt sich 0,171 sec dahinter. 3. Di Giannantonio, + 0,264. 4. Martin. 5. Bezzecchi. 6. Miller. 7. Raúl Fernández. 8. Quartararo. Dann verbesserte sich Jorge Martin auf Platz 2 (0,002 sec hinter Alex Márquez), ehe sich Maverick Viñales mit 1:31,484 min die nächste Bestzeit sicherte.

Zum Vergleich: 2022 stand Bezzecchi hier mit 1:29,671 (= 182,828 km/h) auf der Pole-Position.

Pramac-Ducati ist seit Samstag das einzige MotoGP-Team, das 2023 bereits mit beiden Fahrern Volldistanz-Siege errungen hat. Zarcos Bilanz in Buriram: Er trat hier bisher zweimal in der «premier class» an und erreichte im Vorjahr mit Platz 4 sein bestes Ergebnis. 2019 fehlte der Franzose hier, weil er sich nach dem Misano-GP von Red Bull KTM getrennt hatte.

Maverick Viñales, der sich nach der Enttäuschung von Phillip Island (Platz 11 mit 13,9 sec Rückstand) wenig Hoffnungen für den Thai-GP gemacht hatte, blieb auch nach 15 Minuten mit 1:31,484 min noch an der Spitze. 2. A. Márquez, + 0,002 sec. 3. Martin. 4. Di Giannantonio. 5. A. Espargaró. 6. Raúl Fernández. 7. Morbidelli. 8. Nakagami. 9. Quartararo. 10. Bagnaia. 11. Bezzecchi. 12. Marc Márquez, + 0,373. 15. Miller, KTM, + 0,435. 18. Binder, KTM, + 0,575.

Übrigens: Für den Freitag ist jetzt trockenes Wetter vorgergesagt worden. Am Samstag und Sonntag ist aber jederzeit mit Regenschauern zu rechnen.

Unglaublich: Nach 17 Minuten lagen die 21 Stammfahrer (Alex Rins fehlt) nur 0,707 sec auseinder. Die Top-9 (Viñales bis Quartararo) trennten nur 0,175 sec. Binder, Oliveira, Bastianini und Mir hielten sich auf den letzten vier Plätzen. Übrigens: Es hat 2023 noch kein Grand Prix mit mit allen 22 Vertragsfahrern stattgefunden.

Nach 35 Minuten sauste Aprllia-Star Aleix Espargaró mit einer eindrucksvollen Zeit von 1:31,171 min auf den ersten Platz, Viñales jetzt 0,313 sec zurück. 3. A. Márquez, + 0,315 sec. 4. Martin. 5. Morbidelli. 6. Di Giannantonio. 7. R. Fernández. 8. Nakagami. 9. Quartarao. 10. Bagnaia. 11. Miller, KTM, + 0,642. 12. Bezzecchi. 13. Binder, KTM, + 0,676. 14. Marini.

Sieben Minuten vor dem Ende steigerte sich Martin mit frischen Reifen auf 1:31,025 min und verdrängte das Aprilia-Duo von den Plätzen 1 und 2. Doch alle anderen Stars sparten die neuen weichen Reifen für das Zeittraining, das heute von 10 bis 11 Uhr MESZ stattfindet. Bagnaia & Co. rückten teilweise eine Stunde lang mit einem harten Reifensatz aus.

Jorge Martin schüttelte dann sogar noch eine Rundenzeit von 1:30,520 min aus dem Ärmel. Er lag damit unbegreifliche 0,651 sec vor Aleix Espargaró!

Ergebnis MotoGP, 1. Training, Buriram, 27.10.2023

1. Jorge Martin, Ducati, 1:30,520 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,238 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4. Aleix Espargaró, Aprilia,+ 0,651

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6. Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10. Bagnaia, Ducati, + 0,987

11. Nakagami, Honda, + 1,079

12. Quartararo, Yamaha, + 1,130

13. Miller, KTM, + 1,162

14. Binder, KTM, + 1,235

15. Marini, Ducati, + 1,269

16. Bezzecchi, Ducati, + 1,304

17. Bastianini, Ducati, + 1,333

18. Marc Márquez, Honda, + 1,337

19. Zarco, Ducati, + 1,393

20. Mir, Honda, + 1,477

21. Oliveira, Aprilia, + 1,601

Ergebnis Moto2, 1. Training, Buriram, 27.10.2023

1. Acosta, Kalex, 1:36,266 min

2. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,088 sec

3. Foggia, Kalex, + 0,157

4. Ogura, Kalex, + 0,298

5. Arbolino, Kalex, + 0,334

6. Canet, Kalex, + 0,338

7. Chantra, Kalex, + 0,377

8. Dixon, Kalex, + 0,403

9. Gonzalez, Kalex, + 0,436

10. Arenas, Kalex, + 0,437

Ferner:

24. Tulovic, Kalex, + 1,039 sec

Ergebnis Moto3, 1. Training, Buriram, 27.10.2023

1. Masiá, Honda, 1:42,318 min

2. Moreira, KTM, + 0,243 sec

3. Yamanaka, GASGAS, + 0,427

4. Alonso, GASGAS, + 0,626

5. Sasaki, Husqvarna, + 0,742

6. Öncü, KTM, + 0,743

7. Azman, KTM, + 0,788

8. Rossi, Honda, + 0,879

9. Muñoz, KTM, 0,946

10. Holgado, KTM, + 0,953

11. Rueda, KTM, + 0,970

12. Furusato, Honda, +0,970

Ferner:

14. Veijer, Husqvarna, + 1,007