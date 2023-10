Johann Zarco (4.): Kommt Stallorder bei Pramac?

Johann Zarco: Starke Leistung am Freitag

Obwohl Johann nach seinem ersten MotoGP-Sieg eine Last von den Schultern gefallen ist, machte er es sich am ersten Trainingstag in Buriram alles andere als einfach. Doch dann steigerte er sich enorm – Platz 4.

Er war etwas perplex. Denn Johann Zarco (33) war nach seiner Leistungssteigerung am Freitag auf dem Chang International Circuit selbst überrascht. «Am Morgen ging anfangs gar nichts. Ich habe kaum Grip gefunden. Und kam auf keine guten Zeiten. Doch ich war nicht beunruhigt» kommentiert der Franzose die Ausgangslage nach den ersten Runden auf der 4,55 km langen Rennstrecke.

Diese Gelassenheit hat sicher auch damit zu tun, dass der Südfranzose in der Vorwoche nun in Phillip Island endlich seinen ersten MotoGP-Sieg ins Trockene gebracht hat. Und deswegen nicht permanent dieselben Fragen beantworten musste, wann es denn endlich so weit sei. Deshalb konnte sich der Moto2-Doppelweltmeister von 2015/2016 auf die Beantwortung der Ursachen seiner Leistungssteigerung konzentrieren.

© Gold & Goose Willkommen in Buriram © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Augusto Fernandez © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Brad Binder Zurück Weiter

«Wir haben beim Setup offenbar einige sehr guten Entscheidungen getroffen», rühmte der nächstjährige LCR-Honda-Crack. «Als wir dann frische Reifen montiert haben, lief es wie am Schnürchen. Ich bin enorm glücklich über diese Steigerung und selbst überrascht. Ich habe es noch nie erlebt, dass sich das Fahrgefühl innerhalb eines Tages so verändert. So kann es weitergehen.»

Bezüglich seiner Reifenwahl hat sich der aktuelle WM-Fünfte bereits entschieden. «Der Medium wird passen. Mit dem harten Reifen würde man in der Anfangsphase von Sprint und auch Rennen so viel Zeit verlieren, dass man das nachher nie mehr aufholen könnte.» Es sei sowieso diese Saison oft der Fall, dass man mit weicheren Reifen als im Vorjahr ausrücken könne. «Wir sind zwar schneller geworden, aber wir beanspruchen die Reifen in den Kurven trotzdem weniger.»

Ob er im Titelkampf seinen Teamgefährten Jorge Martin unterstützen würde? Da muss Zarco schmunzeln. «Jorge ist hier derart schnell. Wir werden uns schon nicht in die Quere kommen», wich der Franzose diesem heiklen Thema aus.

Von Prima-Pramac-Teammanager Gino Borsoi, der seit dieser Saison als Nachfolger des vor zwei Jahren zu KTM abgewanderten Francesco Guidotti die Geschicke des Teams leitet, sei bisher auf jeden Fall kein entsprechendes Kommando gekommen, liess Zarco durchblicken.

MotoGP-Ergebnis Practice, Buriram (27.10.):

1. Martin, Ducati, 1:29,826 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,098 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,160

4. Zarco, Ducati, + 0,180

5. Marini, Ducati, + 0,199

6. Bezzecchi, Ducati, + 0,208

7. Bagnaia, Ducati, + 0,243

8. Quartararo, Yamaha, + 0,248

9. Binder, KTM, + 0,295

10. Augusto Fernández, GASGAS, + 0,304

11. Marc Márquez, Honda, + 0,369

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,391

13. Miller, KTM, + 0,398

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,436

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16. Mir, Honda, + 0,469

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,517

18. Alex Márquez, Ducati, + 0,541

19. Bastianini, Ducati, + 1,089

20. Nakagami, Honda, + 1,164

21. Oliveira, Aprilia, + 1,278

MotoGP-Ergebnis FP1, Buriram (27.10.):

1. Martin, Ducati, 1:30,520 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,238 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4. Aleix Espargaró, Aprilia,+ 0,651

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6. Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10. Bagnaia, Ducati, + 0,987

11. Nakagami, Honda, + 1,079

12. Quartararo, Yamaha, + 1,130

13. Miller, KTM, + 1,162

14. Binder, KTM, + 1,235

15. Marini, Ducati, + 1,269

16. Bezzecchi, Ducati, + 1,304

17. Bastianini, Ducati, + 1,333

18. Marc Márquez, Honda, + 1,337

19. Zarco, Ducati, + 1,393

20. Mir, Honda, + 1,477

21. Oliveira, Aprilia, + 1,601

Moto2, Buriram, kombinierte Zeiten nach FP2 (27.10.):

1. Acosta, Kalex, 1:35,985 min

2. Ramirez, Kalex, + 0,014 sec

3. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,020

4. Chantra, Kalex, + 0,209

5. Canet, Kalex, + 0,255

6. Dixon, Kalex, + 0,298

7. Ogura, Kalex, + 0,327

8. Gonzalez, Kalex, + 0,369

9. Foggia, Kalex, + 0,438

10. Arbolino, Kalex, + 0,600

11. Lopez, Boscoscuro, + 0,621

12. Arenas, Kalex, + 0,718

13. v/d Goorbergh, Kalex, + 0,763

14. Vietti, Kalex, + 0,826

15. Guevara, Kalex, + 0,848



Ferner:

26. Tulovic, Kalex, + 1,320