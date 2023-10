Brad Binder (KTM/2.): «Jorge war dann zu weit weg»

Brad Binder verlor im 13-Runden-Sprint in Buriram zu viel Zeit hinter Luca Marini. «Hinter ihm überhitzte mein Vorderreifen. Deshalb entwischte mir Jorge Martin», stellte der KTM-Pilot fest.

Der angriffslustige «Brad Attack» Binder sprengte die Ducati-Armada auch im Sprint zum Thailand-GP auf dem Chang International Circuit (4,554 km, 7 rechts- und 5 Linkskurven, Längste Gerade: 1 km), nachdem er sich im Q2 am Vormittag den starken fünften Startplatz gesichert hatte.

Der Red Bull-KTM-Werkspilot stellte seinen Teamkollegen Jack Miller auch in Buriram wieder klar in den Schatten und brachte im Sprint zum vierten Mal (nach Le Mans, Spielberg und Motegi einen zweiten Platz nach Haus. Dazu hat der Überholkünstler aus Südafrika in diesem Jahr bereits Sprint-Siege in Las Termas, Jerez und Spielberg eingeheimst.

Binder hatte am Freitag bei gelben Flaggen im Finish des Zeittrainings bereits eine persönliche Bestzeit von 1:29,923 min geschafft, die aber gestrichen wurde. Aber sie hätte Platz 2 bedeutet, Binder durfte sich also für den Samstag einiges ausrechnen!

«Das war ein solider Samstag für uns. Schon das Qualifying war in Ordnung, ich konnte einige anständigen Zeiten vorlegen. Dass ich nur 0,2 sec auf die Pole-Zeit verloren habe, war großartig», fasste der Südafrikaner zusammen. «Der fünfte Startplatz war in Ordnung, obwohl es nett gewesen wäre, etwas weiter vorne zu stehen. Aber ich darf mich über eine zweite Startreihe nie beschweren…»

«Das Rennen ist dann gut verlaufen, ich habe einen vernünftigen Start hingekriegt und habe Aleix sehr früh überholen können», schilderte Brad Binder. «Ich habe dann etwas Zeit verloren, als ich versucht habe, Luca Marini zu schnappen. Er ist beim Bremsen wirklich gut. Hinter ihm hatte ich Mühe mit dem überhitzenden Vorderreifen. Wenn er zu heiß wird, verlierst du den ‘edge grip’. Aber sobald ich an ihm vorbei war, dauerte es ein paar Runden, bis der Vorderreifen wieder abgekühlt war. Danach habe ich mich wieder sicher gefühlt. Ich habe dann Jorge Martin ins Visier genommen. Ich wollte ihn jagen du einholen, aber er war zu weit weg. Ich habe bis zum Zielstrich gepusht und bin froh, den zweiten Platz heim gebracht zu haben.»

Ergebnis MotoGP-Sprint, Buriram (28.10.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41,593 min

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT: Di Giannantonio (Kupplung), Augusto Fernández (Sturz)

MotoGP-WM-Stand nach 32 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 369 Punkte. 2. Martin 351. 3. Bezzecchi 297. 4. Binder 233. 4. Aleix Espargaró 190. 6. Zarco 188. 7. Viñales 170. 8. Marini 155. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 564 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 305. 3. Aprilia 279. 4. Honda 156. 5. Yamaha 154.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 539 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.