Fabio Quartararo (10.): Es fehlen kostbare Meter

Yamaha-Star Fabio Quartararo beschrieb nach Platz 11 im Sprint von Buriram seine schwierige Situation in den Rennsituationen und lobt den Speed der Yamaha, wenn er alleine fahren kann.

Fabio Quartararo erreichte im Sprintrennen der MotoGP am Samstag in Buriram Rang 11, verlor auf Sieger Jorge Martin (Pramac Ducati). Der französische Ex-Weltmeister schrammte auf der Yamaha M1 um zwei Sekunden an WM-Punkten vorbei.

Quartararo war von Startplatz 10 aus Reihe 4 losgefahren. «Ich konnte einfach nicht überholen und das ist die gleiche Geschichte - schon seit einer längeren Zeit», analysierte Fabio. „Wenn ich im Training alleine fahre, wissen wir genau was möglichst, da können wir unsere Linien fahren und sind wirklich schnell!»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Buriram, Jorge Martin © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Qualifying - Luca Marini, Jorge Martin & Aleix Espargaró Zurück Weiter

Das Rennen bringt dann die Probleme: «Sobald wir im Rennen sind ändert sich alles. Ich war am Beginn gemeinsam mit mit Pecco, Alex und Joan unterwegs. Der Fahrstil ist dann so derart unterschiedlich, dass ich einfach gar nichts tun kann.»

«Es war am Ende so, dass ich nicht irgendwie im Pulk verloren war, sondern einfach nicht überholen konnte. Ich bin immer zu weit weg, um überholen zu können. Meine Rundenzeiten sind das, was ich erwartet habe. Das ist der Abstand genau gleich. Ich bin im Quali hinter Jorge Martin gefahren. Ich war nie so am Limit. Uns fehlen einfach in etwa 0,4 Sekunden - wir sind damit um P10 - das ist genau das, wo wir stehen.»

«Ich hätte auch nicht erwartet, dass sich die anderen so steigern», seufzte Fabio. Der Franzose bekräftigte: «Unser Speed ist unglaublich, wenn wir alleine fahren! Sogar Honda fährt dann aber im Pulk den Stil der anderen. Wir können jedoch vor den wichtigen Passagen nicht dranbleiben. Mir fehlen an den Überholpunkten immer fünf bis zehn Meter zum Vordermann. Vor der letzten Kurve wäre ich mehrfach fast gestürzt, als ich es versuchen wollte.»

Der Ausblick auf den Sonntag in Sachen Reifenwahl: «Wir haben nicht viel zu verlieren. Wenn es die Möglichkeit gibt, werde ich im 26-Runden-Rennen den Medium-Reifen verwenden. Wir werden am Morgen im Warm-up zwar auch noch den harten Hinterreifen probieren, aber ich denke, ich werde falls die Performance am Beginn nur geringfügig unterschiedlich ist, mit dem Medium losfahren.»

Ergebnis MotoGP-Sprint, Buriram (28.10.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41,593 min

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT: Di Giannantonio (Kupplung), Augusto Fernández (Sturz)

MotoGP-WM-Stand nach 32 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 369 Punkte. 2. Martin 351. 3. Bezzecchi 297. 4. Binder 233. 4. Aleix Espargaró 190. 6. Zarco 188. 7. Viñales 170. 8. Marini 155. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 564 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 305. 3. Aprilia 279. 4. Honda 156. 5. Yamaha 154.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 539 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.