Fabio Di Giannantonio: «GP-Rennen wird sicher besser»

Nachdem Fabio Di Giannantonio (Ducati) in den jüngsten Rennen für einige Highlights gesorgt hatte, kam es im Sprint von Buriram zu einem kleinen Rückschlag. Bei seinem Ausscheiden war die Kupplung der Spielverderber.

Natürlich reiste Fabio Di Giannantonio (25) nach seinem dritten Rang auf Phillip Island mit einem Hochgefühl in Richtung Chang International Circuit von Buriram. Auf der 2014 eröffneten Piste wollte er an die guten Leistungen der letzten Rennen anknüpfen und sich in eine gute Ausgangslage für den noch freien Platz als Nachfolger von Marc Márquez im Repsol-Honda-Werksteam ins Gespräch bringen.

Allerdings gelang dies «Diggia» schon in den Trainings mit dem Verpassen des Q2 und der 13. Startposition nicht ganz nach Wunsch. «Alles war ja ultraknapp. Aber die Ausgangslage war im Sprint schon ein Problem. Wenn man so weit hinten startet, ist das Reifenmanagement besonders wichtig. Hinter derart vielen Fahrern überhitzen die Reifen bei diesen hohen Temperaturen enorm schnell, und die Kontrolle des Reifendrucks wird zum grossen Problem.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Buriram, Jorge Martin © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Qualifying - Luca Marini, Jorge Martin & Aleix Espargaró © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Sprint - Brad Binder, Jorge Martin & Luca Marini Zurück Weiter

Trotzdem hätte er eine gute Startphase im Sprint gehabt, befand der Römer. «Ich hatte ein positives Gefühl. Auch in den Trainings. Und die ersten Runden haben sich gut angelassen. Doch irgendwann wurde ich immer langsamer und langsamer. Obwohl das Bike noch fuhr, kam ich an die Box. Es machte einfach keinen Sinn, derart um die Strecke zu schleichen.»

Die Analyse in der Gresini-Box nach dem Ausfall in Runde 9 war dann schnell gemacht: die Kupplung der Desmosedici GP 22 hatte den Geist aufgegeben.

Doch der dreifache GP-Sieger aus den kleinen Klassen ist davon überzeugt, dass er im Hauptrennen am Sonntag trotzdem seine gute Form in einer weiteren Bewerbungsfahrt unter Beweis stellen wird. «Ich fühle mich bestens vorbereitet. Wir haben uns in den Trainings sehr auf die Rennabstimmung konzentriert. Ich werde mit dem härteren Reifen starten», verriet er seine Wahl aus den zwei zur Verfügung stehenden Hinterreifen-Compounds im Angebot von Ausrüster Michelin.

«Ich bin sicher, dass vielleicht einige der Jungs vor mir den weicheren Gummi wählen werden. Durch diese verschiedenen Reifenstrategien wird es sicher ein umkämpftes Rennen geben, das bis zum Schluss spannend wird», weckte der aktuelle WM-Zwölfte Erinnerungen an das Rennen vor einer Woche, wo Jorge Martin seinen Reifenpoker in der Schlussrunde bekanntlich bitter büssen musste.

Ergebnis MotoGP-Sprint, Buriram (28.10.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41,593 min

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT: Di Giannantonio (Kupplung), Augusto Fernández (Sturz)

MotoGP-WM-Stand nach 32 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 369 Punkte. 2. Martin 351. 3. Bezzecchi 297. 4. Binder 233. 4. Aleix Espargaró 190. 6. Zarco 188. 7. Viñales 170. 8. Marini 155. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 564 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 305. 3. Aprilia 279. 4. Honda 156. 5. Yamaha 154.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 539 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.