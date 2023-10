Reifendruck-Vergehen: Zeitstrafe für Aleix Espargaró

Beim Silverstone-GP trat ein Strafenkatalog im Falle von Nichteinhaltens des Mindestlimits für den Reifendruck in Kraft. Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró kassierte in Buriram als Erster eine 3-Sekunden-Strafe.

In der MotoGP-Saison 2023 werden die Reifendrücke in den Vorderreifen erstmals mit Einheits-Sensoren von LDL überwacht. Seit dem Silverstone-GP (6. August) gilt ein Strafenkatalog, wenn das von Michelin vorgeschriebene Mindestlimit für den Reifendruck unterschritten wird.

Der Zielwert für den Vorderreifen, der bei 1,88 bar angesetzt wurde (aber je nach Strecke leicht variieren kann), muss im Sprint (bei 15 oder weniger Runden) über 30 Prozent der Zeit eingehalten werden und im Grand Prix (bei mehr als 15 Runden) über 50 Prozent.

Weil das System neu ist und während einer laufenden Saison eingeführt wurde, droht bis auf Weiteres keine Disqualifikation. Stattdessen einigten sich die FIM MotoGP Stewards auf ein gestaffeltes Strafmaß in Form von Zeitstrafen, die nach dem Rennen addiert werden:

1. Vergehen: Verwarnung

2. Vergehen: 3-Sekunden-Strafe

3. Vergehen: 6-Sekunden-Strafe

4. Vergehen: 12-Sekunden-Strafe

Beim Catalunya-GP wurde mit Maverick Viñales der erste von mittlerweile einer ganzen Reihe an Fahrern verwarnt. Beim Thailand-GP am heutigen Sonntag war es sein Aprilia-Teamkollege Aleix Espargaró, der als Erster wegen eines zweiten Vergehens in der laufenden Saison mit einer Zeitstrafe belegt wurde.

Der 34-jährige Katalane hatte den Zielstrich zuvor mit 4,303 sec Rückstand als Fünfter gekreuzt. Mit den drei addierten Strafsekunden fällt Aleix Espargaró jedoch auf den achten Rang zurück.

Bei Sieger Jorge Martin, Marc Márquez (neu auf Platz 6) und Pol Espargaró (Platz 18) vermeldeten die FIM MotoGP Stewards ebenfalls einen zu niedrigen Reifendruck. Weil es sich dabei jedoch jeweils um das erste Vergehen der Saison handelt, kamen sie mit einer Verwarnung davon.

Korrigiertes Ergebnis MotoGP-Rennen, Buriram (29.10.):

1. Martin, Ducati, 26 Rdn in 39:40,045 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

– Viñales, Aprilia, 3 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 14 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 20 Runden zurück



*= 1 Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

**= 3-Sekunden-Strafe (2. Reifendruck-Vergehen der Saison)

MotoGP-WM-Stand nach 33 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 389 Punkte. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 589 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 570 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.