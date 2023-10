Brad Binder: «Werde Jorge in Sepang mehr einheizen»

Red Bull-KTM-Werkspilot Brad Binder wehrte ich in Buriram wacker gegen die Ducati-Übermacht und sparte nach der knappen Niederlage nicht mit Lob über Jorge Martin.

Brad Binder meinte nach seinem dritten Platz beim Thailand-GP, er sei am Morgen mit der Absicht aufgewacht, endlich seinen ersten MotoGP-Sieg seit Spielberg 2021 in die Tat umzusetzen. Doch die Ducati-Übermacht (2024 mit 14 Siegen bei 17 Rennen!) erwies sich auch auf dem 4,554 km langen Chang International Circuit (sieben Rechts- und fünf Linkskurven, längste Gerade: 1 km lang) als unüberwindliche Hürde.

Brad Binder flitze nach einer sehr aggressiven und bewundernswerten Fahrt auf Platz 2 ins Ziel, wurde aber wegen der «track limits»-Vergeben auf Platz 3 versetzt. Schon in Assen hatte er am Samstag und am Sonntag jeweils den zweiten Platz wegen der unerlaubten Besuche der Grünflächen verloren.

Immerhin: Nach Platz 2 in Jerez, Platz 3 in Silverstone und Platz 2 in Spielberg eroberte der Südafrikaner den vierten Sonntag-Podestplatz in diesem Jahr. Dazu kommen die Sprint-Siege in Las Termas und Jerez sowie drei zweite Sprint-Ränge in Le Mans, Spielberg und Motegi für den WM-Vierten, der jetzt in der Fahrer-WM schon 51 Punkte vor seinem Verfolger Aleix Espargaró liegt.

Thailand brachte das viertknappste Podiumergebnis in der Geschichte der Motorrad-WM zum Vorschein, denn Bagnaia verlor nur 0,253 sec auf Sieger Martin, als er auf Platz 3 den Zielstrich überquerte. Und Martin lag nur 0,114 sec vor dem aufsässigen Brad Binder, der dann bestraft wurde.

Binder brauste in den Runden 22, 23 und 24 als Spitzenreiter bei Start/Ziel vorbei. Hat er in dieser Phase gleich gemerkt, dass er vor dem grandiosen Martin nicht flüchten konnte?

«Ja, ich habe den Move gemacht, aber ich brauchte ein paar Runden, um Jorge zu schnappen. Ich bin die Gegengerade runtergefahren, dann hatte ich dort etwas ‘pumping’ in der Reifenmitte. Ich dachte: ‘Oh, no, hoffentlich kommt jetzt nicht der Basisgummi raus.’ Das Bike ist dann beim Reinfahren in die Kurve ziemlich unruhig geworden. Da wurde mir klar, Jorge wird mich nicht entwischen lassen. Trotzdem habe ich mein Bestes gegeben, denn ich wollte die Führung unbedingt bis zum Ende durchziehen. Ich wollte den Sieg sehnsüchtiger als alles andere an diesem Tag. Aber es sollte nicht sein.»

Es war auch bewundernswert, wie aggressiv und explosiv Jorge Martin trotz des Drucks wegen seiner WM-Situation in den letzten Runden agierte und wie er die Ducati makellos am Limit beherrschte und alle Linien geschickt abdeckte.

Kein Wunder, wenn die meisten MotoGP-Fahrer den «Martinator» längst als Titelkandidat Nummer 1 bezeichnen.

Hat Binder im Finish noch eine Stelle ausfindig gemacht, wo sich eine Attacke lohnen hätte können? «Ich wollte mich in der Kurve 4 in Position bringen. Aber dann ist mir dort das Vorderrad weggerutscht… Das war’s dann. Ja, Jorge hat eine großartige Leistung gezeigt. Er hat sich verteidigt, wo es sein musste. Er ist im Finish eine sehr saubere und schnelle Runde gefahren, wenn man berücksichtigt, wie stark mitgenommen die Reifen waren. Ich ziehe meinem Hut vor ihm. Er fährt im Moment unglaublich stark. Aber ich freue mich darauf, ihm in Sepang in zwei Wochen noch mehr einzuheizen.»