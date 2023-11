Zeitplan: Sepang eröffnet das entscheidende Triple

Die MotoGP-WM 2023 steuert auf das Finale zu, angefangen mit dem «Petronas Grand Prix of Malaysia» werden drei aufeinanderfolgende Grands Prix die Entscheidung bringen. Der Zeitplan für das bevorstehende Rennwochenende.

Der Sepang International Circuit, rund 50 km südlich der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur gelegen, ist 5,543 km lang und weist fünf Links- und zehn Rechtskurven auf. Die längste Gerade misst 920 m. Die von Hermann Tilke entworfene Rennstrecke war im April 1999 erstmals Schauplatz der Motorrad-WM.

Der erfolgreichste Fahrer in Sepang ist mit sechs Siegen in der «premier class» übrigens nach wie vor MotoGP-Legende Valentino Rossi. Sein Mooney-VR46-Schützling Marco Bezzecchi hat drei Rennwochenenden vor Schluss mit 79 Punkten Rückstand noch Außenseiterchancen auf den WM-Titel 2023.

Im Fokus steht jedoch das Duell von Titelverteidiger Pecco Bagnaia und Jorge Martin. Die beiden Ducati-Asse trennen nach dem perfekten Buriram-Wochenende des Herausforderers aus dem Prima Pramac Racing Team wieder nur 13 Punkte.

Beim Malaysia-GP war im Vorjahr Bagnaia siegreich und stellte damit die Weichen für seinen ersten Titelgewinn in der Königsklasse. Martin dagegen schied 2022 in Sepang aus, lag zum Zeitpunkt seines Sturzes aber in Führung.

Ebenfalls interessant: Superbike-Weltmeister Álvaro Bautista gibt in Sepang mit einer Wildcard ein MotoGP-Gastspiel auf der Desmosedici GP.

In der Moto2-Klasse hat Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) am Sonntag gute Chancen auf eine vorgezogene Titelfeier, im Kampf um die Moto3-Weltmeisterschaft liegen mit Jaume Masia (Honda), Ayumu Sasaki (Husqvarna), David Alonso (GASGAS) und Dani Holgado (KTM) drei Rennen vor Schluss noch vier Fahrer in nur 25 Punkten.

Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz müssen sieben Stunden Zeitunterschied zu Malaysia beachten. Weil die Ampel im MotoGP-Hauptrennen am Sonntag genauso wie im Tissot-Sprint am Sonntag um 15 Uhr Ortszeit ausgeht, beginnen die Rennen der Königsklasse in Mitteleuropa jeweils um 8 Uhr morgens.

Zeitplan für den Malaysia-GP 2023 (MEZ)

Freitag, 10. November:

02.00 – 02.35 Uhr (35 min): Moto3, Practice 1

02.50 – 03.30 Uhr (40 min): Moto2, Practice 1

03.45 – 04.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1



06.15 – 06.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice 2

07.05 – 07.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice 2

08.00 – 09.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice



Samstag, 11. November:

01.40 – 02.10 Uhr (30 min): Moto3, Practice 3

02.25 – 02.55 Uhr (30 min): Moto2, Practice 3

03.10 – 03.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

03.50 – 04.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

04.15 – 04.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2



05.50 – 06.05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

06.15 – 06.30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

06.45 – 07.00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

07.10 – 07.25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeit

08.00 Uhr: MotoGP-Sprint (10 Runden)



Sonntag, 12. November:

03.40 – 03.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten

05.00 Uhr: Moto3-Rennen (15 Runden)

06.15 Uhr: Moto2-Rennen (17 Runden)

08.00 Uhr: MotoGP-Rennen (20 Runden)