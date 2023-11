Pecco Bagnaia (Ducati): Qualifying wird entscheidend

WM-Leader Pecco Bagnaia gibt sich vor dem entscheidenden Triple im MotoGP-Titelkampf 2023 zuversichtlich. Der Ducati-Werksfahrer mag Sepang, er weiß aber auch, woran er arbeiten muss.

«Ich freue mich sehr darauf, in Sepang zu fahren. Es ist eine meiner Lieblingsstrecken, auf der ich in der Vergangenheit bedeutende Ergebnisse eingefahren habe», unterstrich Francesco «Pecco» Bagnaia, der in Malaysia 2016 auf der Mahindra den Moto3-GP für sich entschied, 2018 mit einem dritten Rang den Gewinn der Moto2-WM fixierte und im Vorjahr mit einem Sieg die Weichen für seinen ersten MotoGP-Titel stellte.

Auch in dieser Saison könnte Sepang wegweisend im Titelkampf sein. Denn der Ducati-Werksfahrer hält drei Grands Prix vor Schluss nur 13 Punkte Vorsprung auf Jorge Martin. Der Herausforderer aus dem Prima Pramac Racing Team stürzte zwar in Mandalika in Führung liegend und traf auf Phillip Island die falsche Reifenwahl, in Buriram setzte der Spanier mit einem taktisch klugen Rennen und einem hart erkämpften Sieg aber ein Statement.

Will Pecco seine #1 erfolgreich verteidigen, muss er das Momentum von Martin brechen. Der 26-jährige Italiener sieht Grund zur Zuversicht: «Im Thailand-GP ist es uns vor allem im Rennen am Sonntag gelungen, den Speed und das richtige Gefühl wiederzufinden, um konkurrenzfähig zu sein. Ich bin zuversichtlich, dass ich dieses Feeling auch in Sepang gleich wieder finden werde.»

Das wird besonders wichtig im Hinblick auf die Startposition. Bagnaia wartet seit dem Catalunya-GP auf eine Pole-Position, während sein Titelrivale Martin seit Misano an den jüngsten sechs Rennwochenenden im Grid gleich vier Mal ganz vorne stand.

«Es wird entscheidend, auch im Qualifying wieder zur Stärke zurückzufinden, um im Rennen vorne loszufahren», weiß der WM-Leader, der in Mandalika sogar im Q1 hängen blieb und zuletzt in Buriram mit Startplatz 6 vorliebnehmen musste.

Ergebnis MotoGP-Rennen, Buriram (29.10.):

1. Martin, Ducati, 26 Rdn in 39:40,045 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

– Viñales, Aprilia, 3 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 14 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 20 Runden zurück



*= 1 Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

**= 3-Sekunden-Strafe (2. Reifendruck-Vergehen der Saison)

Ergebnis MotoGP-Sprint, Buriram (28.10.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41,593 min

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT: Di Giannantonio (Kupplung), Augusto Fernández (Sturz)

MotoGP-WM-Stand nach 33 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 389 Punkte. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 589 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 570 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.