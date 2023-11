Bradl (ServusTV): «Bagnaia und Martin auf Augenhöhe»

ServusTV überträgt den Grand Prix von Malaysia am Samstag und Sonntag live, jeweils zu Mittag gibt es Wiederholungen. Stefan Bradl wirft vorab einen Blick auf die Ausgangslage im MotoGP-Titelkampf.

Mit einem perfekten Thailand-Wochenende verkürzte Jorge Martin den Abstand zu WM-Leader Francesco «Pecco» Bagnaia auf 13 Punkte und schraubte die Spannung im ohnehin spektakulären Titelrennen weiter hoch. «Jorge wirkt unbelasteter und befreiter», sagt ServusTV-Experte Stefan Bradl und glaubt, der Ducati-Privatier wolle dem Werksteam wegen der im Winter ausgebliebenen Beförderung eins auswischen. «Er geht mit der Einstellung hinein, dass er alles kann, aber nichts muss.»

Von Pramac gebe es jedenfalls überhaupt keinen Druck, so Bradl. Für die Roten wäre es hingegen nicht optimal, wenn man vom eigenen Kundenteam geschlagen werde. Und Bagnaia wisse genau, wie sein Widersacher mental mit der Rolle des Jägers umgehe. «Im letzten Jahr war Pecco in einer ähnlichen Situation, weil er einen fast aussichtslosen Rückstand hatte. Mitte der Saison hat er einfach geschaut, was passiert. Dann geht es auch leichter von der Hand.»

Bagnaia bleibt ruhig

Gespannt ist Bradl, wie der Weltmeister nun selbst auf die Gefahr von hinten reagiert. «Entweder er fährt mit angezogener Handbremse oder er sagt – eh schon egal.» In Buriram habe der Turiner irgendwann den Hebel umgelegt und auf Attacke gestellt. «Ich finde, dass Pecco einen sauguten Job macht. Er bleibt ruhig und hält seine sieben Sachen beieinander, was bei den italienischen Kollegen nicht einfach ist.»

Martin als den aktuell Schnelleren zu bezeichnen, wäre der falsche Ausdruck, meint Bradl. «Fahrerisch sind sie auf Augenhöhe, vom Speed her nehmen sie sich nichts weg.» Und: «Der Punkt wird kommen, an dem der mögliche Titel auch in Jorges Kopf reingeht und er sich fragt, wann er wieder diese Chance im Leben bekommt.» Worauf es im auch medial hochgepushten Duell letztlich ankommen wird: «Abschalten, Visier runter, keine Fehler machen, abliefern, die Leistung auf den Punkt bringen.»

Strecke bekannt, Wetter nicht

Den schnellen, flüssigen Sepang International Circuit kennen die Piloten von den Wintertests in- und auswendig, einen Unsicherheitsfaktor stellt in tropischen Breiten lediglich das Wetter dar: Von drückender Hitze und extremer Luftfeuchtigkeit bis hin zu sintflutartigen Regenfällen, die zu Flag-to-Flag-Rennen mit verkürzten Trainingszeiten führten, gab es in Malaysia schon alles.

Im Vorjahr zeigten beide Titelanwärter auf der Highspeedstrecke ihre Muskeln. Der im Rennen ausgeschiedene Spanier holte die Pole-Position, der von Platz 9 gestartete Italiener den Sieg. Und diesmal? «Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Marco Bezzecchi wieder dazwischenfunken wird.» Im Sprint tippt Bradl auf Martin, der bereits an sechs Samstagen gewinnen konnte. «Wenn es so eng hergeht, ist es durchaus möglich, dass am Ende der Sprint entscheidet. Du musst einfach vom Freitag weg da sein und jeden Punkt mitnehmen.»

Was bisher geschah

Rund um die Rennaction zeigt ServusTV, was im WM-Duell bisher geschah. Weiters wird der in Malaysia mit einer Wildcard startende Superbike-Champion Alvaro Bautista vorgestellt. Zudem gibt es einen Rückblick auf das spektakuläre Rennen in Thailand.

Die Moto2 rückt den Rechenschieber raus, wie Pedro Acosta Weltmeister wird. Und in der Moto3 steht der in Buriram erstmals am Podest gestandene Collin Veijer ebenso im Fokus, wie das von fünf Piloten ausgetragene Titelrennen.

Eve Scheer und Stefan Bradl melden sich direkt vom Sepang International Circuit, Kommentar und Analysen liefern Christian Brugger und Alex Hofmann.

Der Malaysia-GP bei ServusTV

