Brad Binder: «Würde dem Team gern den Sieg schenken» 09.11.2023 - 15:13 Von Philippe Soutter

© Gold & Goose Brad Binder (28) ist in Sepang guter Dinge

An Motivation für das Rennen in Sepang fehlt es Red Bull-KTM-Star Brad Binder nicht. Er will endlich den ersten GP-Sieg der Saison holen. In den jüngsten zwei Rennen hätte er diese Chance gehabt, aber noch verpasst.