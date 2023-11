Sepang FP1: Bestzeit für Martin – 17. Marc Márquez

Frischluftzufuhr für die Aprilia-Fahrer – neu in Sepang

Pecco Bagnaia: Nur Platz 15, am Nachmittag droht Regen

Alex Márquez: Starke Leistung im 1. Training heute in Sepang

Im ersten freien Sepang-MotoGP-Training sicherte sich der großartige Jorge Martin knapp den ersten Platz vor Alex Márquez. 8. Bezzecchi. 15. Bagnaia.

Das erste freie MotoGP-Training auf dem Sepang Circuit war von viel Spannung geprägt, denn für Herausforderer Jorge Martin geht es darum, hier den 18-Punkte Rückstand auf WM-Leader Pecco Bagnaia weiter zu reduzieren. Auch die Vorstellung von Superbike-Weltmeister und Wildcard-Pilot Álvaro Bautista wurde mit Interesse erwartet. Sein Team rechnet sich ein Top-Ten-Ergebnis aus.

Nach zehn Minuten lag Alex Márquez (Gresini Ducati mit 2:00,680 min an der Spitze vor Aleix Espargaró, + 0,053 sec. 3. Quartararo. 4. Martin, + 0,380. 5. Pol Espargaró. 6. M. Márquez. 7. A. Fernández. 8. Zarco 9. Bastianini. 10 Morbidelli, + 0,683 sec. - Ferner: 22. Bautista, + 2,643 sec.

Dann verbesserte sich Alex Márquez auf 2:00,530 min. Aleix Espargaró (Aprilia) lag jetzt 0,203 sec zurück. Jorge Martin rückte auf Platz 3 vor – Rückstand 0,312 sec. 4. Quartararo. 5. Pol Espargaró. 30 Minuten waren in der 45-min-Session noch zu fahren.

Red Bull-KTM-Werkspilot Brad Binder hielt sich an 12. Stelle, Jack Miller auf Platz 9. Der Australier testete ein neue Auspuffanlage von Akropovic.

18 Minuten vor dem Ende rückte Enea Bastianini auf Platz 4 vor, er lag 0,372 sec hinter Platz 1. WM-Leader Bagnaia hielt sich nur an 15. Stelle (0,788 sec). Auch Bezzecchi lag nur an 14. Stelle. Dann stürzte Aleix Espargaró in einer Zweite-Gang-Kurve, seine Aprilia fing Feuer.

15 Minuten vor der karierten Flagge: 1. Alex Márquez mit 200,530 min. 2. Aleix Espargaró. 3. Martin. 4. Zarco. 5. Bastianini. 6. Morbidelli. 7. Quatararo. 8. Bagnaia. 9. Pol Espargaró. 10. M. Márquez, + 0,580 sec. - ferner: 22. Bautista, + 1,986.

Nach 35 der 45 Minuten marschierte Yamaha-Werkspilot Franco Morbidelli zuerst auf Platz 2, dann verbesserte er sich sogar auf 2:00,055 min – damit übernahm er Platz 1. Wen später. geklang Quartararo eine Zeit von 2:00,487 min, damit stand eine Doppelführung von Yamaha auf der Zeitenliste! 3. A. Fernández, KTM, + 0,412 sc.

Doch dann purzelten die Zeiten weiter, und Marini schaffte die zweitbeste Zeit vor Augusto Fernández. 4. Quartararo. 5. Miller. 6. A. Márquez. 7. Oliveira. 8. Aleix Espargaró. 9. Martin. 10. Di Giannantonio. Sieben Minuten waren noch zu fahren. Die meisten Fahrer nahmen den Soft-Vorderreifen und den harten Hinterreifen. Auf einem Teil der Piste von Turn 7 bis Turn 12 ist die Fahrbahn neu asphaltiert worden.

Doch in den letzten Minuten steigerte sich Jorge Martin auf 1:59,513 min, das war die neue Bestzeit. Er rückte hinten und vorne mit Medium-Reifen aus. Alex Márquez steigerte sich auf 1:59,562 min. Damit lag er 0,049 sec zurück auf Platz 3. Zarco. 4. Morbidelli. Mehr Fahrer als üblich nahmen am Ende noch frische Reifen, denn im Zeittraining ist mit Regen zu rechnen.

Pecc Bagnaia gehörte zu den Fahrern, die sich am Schluss keine neuen Reifen mehr montieren liessen.

Eine Neuigkeit bei Aprilia: Weil die Fahrer in Thailand über Hitzeprobleme im Cockpit klagten, wurde eine Frischluftzufuhr installiert.

Ergebnis FP1 MotoGP, Sepang, 10.11.

1. Martin, Ducati, 1:59,513 min

2. Alex Márquez, Ducati, + 0,049 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,401

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5. Quartararo, Yamaha, + 0,621

6. Marini, Ducati, + 0,729

7. Aleix Espargaró, Aprilia, 0,731

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,738

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10. Augusto Fernández, KTM, + 0,954

11. Miller, KTM, + 1,006

12. Oliveira, Aprilia, + 1,081

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,267

14. Di Giannantonio, Ducati, + 1,356

15. Bagnaia, Ducati, +1,375

16. Bastianini, Ducati, + 1,389

17. Marc Márquez, Honda, + 1,597

18. Binder, KTM, + 1,665

19. Mir, Honda, + 2:01,348

20. Viñales, Aprilia, + 1,839

21. Nakagami, Honda, + 2;024

22. Bautista, Ducati, + 3,003

23. Lecuona, Honda, + 3,780

Im ersten Moto3-Training von Sepang dominierte WM-Leader Jaume Masiá (Leopard Honda) vor dem türkischen Red Bull KTM-Ajo-Piloten Deniz Öncü. Ergebnis FP1: 1. Masiá, Honda, 2:12,065 min. 2. Öncü, KTM, + 0,435. 3. Fenati, Honda, + 0,515. 4. Moreira, KTM, + 0,890. 5. Muñoz, KTM, + 0,893. 6. Rueda, KTM, + 0,977. 7. Kelso, CFMOTO, + 0,979. 8. Sasaki, Husqvarna, + 1,309. 9. Alonso, GAGAS, + 1,319. 10. Artigas, CFMOTO, + 1,355. 11. Holgado, KTM, + 1,415. 12. Ortolá, KTM, + 1,503.

Fermin Aldeguer setzte sich auch im ersten Moto2-Training beim Malaysia-GP in Sepang durch. Der Brite Jake Dixon aus dem GASGAS-Team von Aspar Martinez verlor auf Platz 2 nur 09,060 sec. Das deutsche Husky-Team landete nur auf den Plätzen 25 und 28. Ergebnis Moto2-FP1: 1. Aldeguer, Boscoscuro, 2;06,183 min. 2. Dixon, GASGAS, + 0,060 sec. 3. Acosta, Kalex, + 0,455. 4. Ogura, Kalex, + 0,466. 5. Foggia, Kalex, + 0,665. 6. Roberts, Kalex, + 0,577. 7. Ramirez, Kalex, + 0,867. 8. Chantra, Kalex, + 0,964. 9. Gonzalez, Kalex, 1,055. 10. Canet, Kalex, + 1,210. 11. Vietti, Kalex, + 1,230. 12. Sam Lowes, Kalex, + 1,249. - Ferner: 25. Tulovic, Husqvarna, + 2,812. 28. D. Binder, Kalex, 3,113.