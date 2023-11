Jack Miller (KTM/3.): Vom Fleck weg schnell

Nach hitzefesten Spezialkarkassen für Indien und Thailand setzt Michelin beim Malaysia-GP wieder die Standard-Reifenkonstruktion. Zur Freude von Jack Miller, der mit seiner Red Bull-KTM am Freitag Ran3 erreichte.

«Ich weiß nicht, warum, aber jedes Mal, wenn wir die Hochtemperatur-Karkasse am Hinterrrad aufziehen, habe ich meine liebe Not. Ich wusste, dass Michelin hier wieder die Standard-Konstruktion im Container hat, deshalb habe ich mich sehr auf den Malaysia-Grand Prix gefreut», verriet der Australier. «Und tatsächlich: Die Standardreifen verwandeln die RC16 auch hier in das Bike, das ich gewohnt bin! Vom ersten Meter fühlte sich alles gut an, ich war vom Fleck weg schnell. Für den Nachmittag haben wir nur ein paar kleinere Drehs an der Abstimmung vorgenommen, dann ging ich auf die Time Attack und holte Platz drei. Es ist eine Weile her, dass wir so weit vorne mitgemischt haben, ich nehme dieses Resultat gerne an!»

Doch auch über eine längere Distanz brachte «Thriller Miller» einen guten Rhythmus zustande. «Im zweiten Training bin ich viel mit gebrauchten Reifen gefahren, und unsere Pace war brauchbar. Ich bin happy mit dem ersten Tag hier in Malaysia, und ich freue mich auf die Qualifikation und das Sprintrennen am Samstag!»

© Gold & Goose Willkommen in Sepang © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex und Marc Márquez © Gold & Goose Augusto Fernandez © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Fabio Quartararo Zurück Weiter

MotoGP-Ergebnis Zeittraining, Sepang (10.11.):

1. Alex Márquez, Ducati, 1:57,823 min

2. Martin, Ducati, + 0,174 sec

3. Miller, KTM, + 0,409

4. Binder, KTM, + 0,484

5. Viñales, Aprilia, + 0,489

6. Marini, Ducati, + 0,511

7. Quartararo, Yamaha, + 0,576

8. Bagnaia, Ducati, + 0,597

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,627

10. Zarco, Ducati, + 0,664

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,748

12. Bastianini, Ducati, + 0,782

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,855

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,886

15. Marc Márquez, Honda, + 0,965

16. Mir, Honda, + 1,079

17. Pol Espargaró, KTM, + 1,151

18. Raúl Fernandez, Aprilia, + 1,201

19. Oliveira, Aprilia, + 1,327

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,903

21. Nakagami, Honda, + 1,932

22. Baustista, Ducati, + 2,547

23. Lecuona, Honda, + 2,628

MotoGP-Ergebnis FP1, Sepang (10.11.):

1. Martin, Ducati, 1:59,513 min

2. Alex Márquez, Ducati, + 0,049 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,401

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5. Quartararo, Yamaha, + 0,621

6. Marini, Ducati, + 0,729

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,731

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,738

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10. Augusto Fernández, KTM, + 0,954

11. Miller, KTM, + 1,006

12. Oliveira, Aprilia, + 1,081

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,267

14. Di Giannantonio, Ducati, + 1,356

15. Bagnaia, Ducati, +1,375

16. Bastianini, Ducati, + 1,389

17. Marc Márquez, Honda, + 1,597

18. Binder, KTM, + 1,665

19. Mir, Honda, + 2:01,348

20. Viñales, Aprilia, + 1,839

21. Nakagami, Honda, + 2,024

22. Bautista, Ducati, + 3,003

23. Lecuona, Honda, + 3,780

Moto2 kombinierte Zeiten nach FP2, Sepang (10.11.):

1. Ogura, Kalex, 2:06,093 min

2. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,090 sec

3. Canet, Kalex, + 0,100

4. Dixon, Kalex, + 0,150

5. Acosta, Kalex, + 0,196

6. Ramirez, Kalex, + 0,506

7. Garcia, Kalex, + 0,604

8. Foggia, Kalex, + 0,655

9. Roberts, Kalex, + 0,667

10. Arenas, Kalex, + 0,692

11. Alcoba, Kalex, + 0,711

12. Lopez, Boscoscuro, + 0,729

13. Vietti, Kalex, + 0,856

14. Guevara, Kalex, + 0,889



Ferner:

19. Arbolino, Kalex, + 1,203

24. Tulovic, Kalex, + 1,634

Moto3 kombinierte Zeiten nach FP2, Sepang (10.11.):

1. Masia, Honda, 2:12,065 min

2. Öncü, KTM, + 0,435 sec

3. Furusato, Honda, + 0,453

4. Alonso, GASGAS, + 0,490

5. Bertelle, Honda, + 0,505

6. Holgado, KTM, + 0,509

7. Fenati, Honda, + 0,515

8. Adrián Fernández, Honda, + 0,582

9. Sasaki, Husqvarna, + 0,597

10. Muñoz, KTM, + 0,738

11. Ortolá, KTM, + 0,875

12. Moreira, KTM, + 0,890

13. Rueda, KTM, + 0,977

14. Kelso, CFMOTO, + 0,979



Ferner:

22. Veijer, Husqvarna, + 1,723