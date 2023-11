Sepang Q1: Bestzeit für «Diggia» – Márquez-Debakel

Im ersten Qualifying beim Malaysia-GP sicherten sich Di Giannantonio und Bastianini die ersten zwei Plätze und den Aufstieg ins Q2. Marc Márquez stürzte und fiel auf Startplatz 20 zurück.

Wie immer versammelten sich auch in Sepang einige prominente MotoGP-Piloten im Qualifying-1 in der Hoffnung, einen der ersten zwei Plätze zu ergattern und damit noch ins Q2 aufzusteigen, in dem die ersten 12 Startplätze für den Sprint (Start heute um 8 Uhr MEZ) und das Hauptrennen vergeben werden. Bastianini, Morbidelli und Marc Márquez waren drei der aussichtsreichsten Kandidaten. Auch Augusto Fernández und Aleix Espargaró machten sich Hoffnungen auf den Aufstieg.

Der Zeitplan hatte sich verschoben, weil Darryn Binder (offensichtlich nach einem kapitalen Bremsversagen) im FP3 der Klasse Moto2 am Ende der langen Zielgeraden in Turn 1 von seiner Kalex gesprungen war und dann dort die Airfences zerstört wurden und repariert werden mussten.

Im Q1 stürzte GASGAS-Tech3-Pilot Pol Espargaró am Ende des ersten Runs im Turn 9, er lag an vierter Stele. Es kamen die gelben Flaggen raus. Nach dem ersten Run führte Enea Bastianini mit 1:58,169 min vor Morbidelli, Aleix Espargaró, Pol Espargaró, Marc Márquez (+ 0,548 sec), Di Giannantonio, Augusto Fernández, Oliveira, Mir, Bautista, Nakagami, Raúl Fernández und Lecuona.

Im zweiten Run suchten etliche Fahrer wieder ein schnelles Zugpferd, auch Marc Márquez, der sich hinter Morbidelli einreihte. Dann verbesserte sich Aleix Espargaró, der am Freitag vier Stürze vollführt hatte, mit einer 1:58,069 min.

Marc Márquez stürzte dann in Turn 7, als er sich hinter Augusto Fernández geklemmt hatte. Inzwischen stand Fabio Di Giannantonio (Gresini Ducati) mit 1:57,823 min an der Spitze vor Bastianini und Aleix Espargaró.

Ergebnis Q1 Sepang, 11.11. 2023

1. Di Giannantonio, Ducati 1:57,823 min

2. Bastianini, Ducati, Ducati, + 0,088 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,246

4. Augusto Fernández, KTM, + 0,284

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,498

6. Mir, Honda, + 0,617

7. Pol Espargaró, KTM, + 0,732

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,800

9. Oliveira, Aprilia, + 0,815

10. Marc Márquez, Honda, + 0,815

11. Nakagami, Honda, + 0,894

12. Bautista, Ducati, + 1,595

13. Lecuona, Honda, + 1,835