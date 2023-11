Sepang Q2: Bagnaia vorne – Martin nach Sturz auf P2

Jubel nach der Bestzeit im Q2: Pecco Bagnaia in Sepang

Im Qualifying 2 in Sepang gelang Lenovo-Ducati-Star Pecco Bagnaia die Pole-Position, denn Jorge Martin stürzte in Finish nach seiner Zwischenbestzeit.

Mooney-VR46-Ducati-Pilot Luca Marini setzte sich zu Beginn des Q2 mit 1:57,787 min auf Platz 1 vor Martin (+ 0,016 sec), Alex Márquez, Bagnaia und Quartararo. 6. Binder vor Viñales, Bezzecchi, Di Giannantonio, Miller und Zarco.

Dann wetzte Jorge Martin mit 1:57,549 min an die Spitze vor Marini (+ 0,238 sec). 3. Alex Márquez (+ 0,280). 4. Bagnaia. 5. Binder. 6. Viñales. 7. Quartararo. 8. Miller. 9. Bezzecchi. 10. Di Giannantonio. 11. Zarco.

Dann stürzte Luca Marini im zweiten Run, Martin lag weiter auf Platz 1. Im Finish stürzte Draufgänger Jorge Martin aber in Turn 4. Pecco Bagnaia ging noch auf eine weitere schnelle Runde – und setzte sich mit unfassbaren 1:57,491 min auf die Pole-Position!

«Die Rundenzeiten sind unglaublich, in diesem Jahr sind viele Fahrer 1:57er-Zeiten gefahren. Es ist fantastisch, in dieser wichtigen Phase der WM wieder auf dem besten Startplatz zu stehen», berichtete WM-Leader Bagnaia, der in der WM 13 Punkte vor Martin liegt und erstmals seit dem Catalunya-GP wieder vom ersten Startplatz losfährt.

Jorge Martin wird trotzdem alles tun, heute den sechsten Sprint-Sieg in Serie sicherzustellen. Doch Weltmeister Pecco Bagnaia, 2022 in Sepang Sieger vor Bastianini, führt im BMW-Qualifier Award nach sieben Pole-Positions mit insgesamt 336 Punkten klar vor Martin (255) und Bezzecchhi (231). Martin hat bisher in diesem Jahr vier Pole-Positions erzielt.

MotoGP-Ergebnis Q2 Sepang, 11.11. 2023

1. Bagnaia, Ducati, 1:57,491 min

2. Martin, Ducati + 0,058 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,099 sec

4. Alex Márquez , Ducati, + 0,170

5. Marini, Ducati, + 0,296

6. Bezzecchi, Ducati, + 0,314

7. Binder, KTM, + 0,501

8. Quartararo, Yamaha, + 0,589

9. Viñales, Aprilia, + 0,762

10. Miller, KTM, + 0,977

11. Di Giannantonio, Ducati, + 1,720

12. Zarco, Ducati, + 4,357

Die weiteren Startplätze:

13. Aleix Espargaró, Aprilia

14. Augusto Fernández, KTM

15. Morbidelli, Yamaha

16. Mir, Honda

17. Pol Espargaró, KTM

18. Raúl Fernández, Aprilia

19. Oliveira, Aprilia

20. Marc Márquez, Honda

21. Nakagami, Honda

22. Bautista, Ducati

23. Lecuona, Honda