Alex Márquez (1.): «Jetzt checken sie unsere Daten»

Gresini-Ducati-Fahrer Alex Márquez sicherte sich in Sepang am Samstag den Sprintsieg und zeigte dabei eine beeindruckende und auch clevere Vorstellung gegen die beiden MotoGP-WM-Aspiranten Pecco Bagnaia und Jorge Martin.

Alex Márquez sicherte sich am Samstag in Sepang seinen zweiten MotoGP-Sprintsieg nach dem Triumph von Silverstone im Sommer. Der spanische Gresini-Fahrer verwies dabei Jorge Martin und Pecco Bagnaia auf die Ränge 2 und 3. Der jüngere Márquez zeigte sich vor allem stark in den Bremszonen.

«Ich habe nur einen kleinen Fehler gemacht, als ich Pecco in Kurve 15 überholt habe», weiß Alex Márquez. «Es war aber der perfekte Verlauf des Rennens für mich.» Zum Kampf gegen Bagnaia und Martin ergänzte er: «Es ist schwer, man ist immer am Limit. Es gibt eigentlich keine Reserve bei den Manövern. Ich habe daher versucht, immer dort zu überholen, wo ich wusste, dass ich die Bremse eventuell auch loslassen und weit gehen kann.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Sepang, Alex Márquez © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Qualifying - Jorge Martin, Francesco Bagnaia & Enea Bastianini © Gold & Goose Sprint - Jorge Martin, Alex Márquez & Francesco Bagnaia Zurück Weiter

Der zweifache Weltmeister bekennt und erinnert sich: «Es ist nicht einfach. Ich war auch in dieser Situation, als ich um den Moto2-Titel gekämpft habe. Es ist dann alles andere als nett, wenn ein Außenseiter daherkommt und extrem spät reinbremst.»

Alex Márquez verriet auch seine Eindrücke zu den WM-Kandidaten: «Ich habe heute Martin viel besser gesehen als Pecco – Pecco hatte mehr Probleme mit der Linie und so weiter. Aber das kann sich rasch wieder ändern. Wir checken das ganze Jahr Peccos Daten – jetzt werden sie unsere Daten checken. Das ist ja eine gute Sache, sie können da viele Dinge sehen. Wir lernen das ganz Jahr durch die Daten.»

Zum vierten Platz im Qualifying meinte AM73: «Auf einer Runde ist jeder schnell, alle machen so enorm viel Druck. Ich hatte gute Sektorzeiten, aber dann war Marini vor mir auf dem Boden. Ich war aber dennoch sehr ruhig und P4 war nicht schlecht, es war unsere beste Startposition.»

Zu seinem eher als forsch bekannten Fahrstil sagte Alex Márquez: «Wenn ich mich stark fühle und das Vertrauen habe, dann bin ich ein aggressiver Fahrer – ja, aber in einem guten Sinn. Wenn man einen halben Schritt vor den anderen Fahrern ist, dann funktioniert das Überholen auch. Sonst kommt man am Bremspunkt gar nicht in die Situation, um ein Manöver zu planen. Das war der Schlüssel, dass man mich heute aggressiv und clever beim Überholen gesehen hat. Wichtig ist, dass man immer den Flow hat – wir hatten das auch in Thailand. Dass wir den Speed haben, ist die positivste Sache am Rennen. Ich glaube, die Jungs machen für den Sonntag sicher wieder weitere Schritte.»

Dann verriet der Spanier noch: «Es wird ein sehr langes Rennen für uns alle. Ich war etwas krank am Mittwoch, ich hatte etwas Fieber. Ich habe nicht so viel Energie dieses Wochenende. Aber das ist vielleicht besser, dann fahre ich sanft.»

Ergebnisse MotoGP-Sprint Sepang/MAL (11. November):

1. Alex Márquez, Ducati, 10 Runden in 19:58,713 min

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14. Augusto Fernández, KTM, +10,643

15. Pol Espargaró, KTM, +11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20. Iker Lecuona, Honda, +23,484

21. Marc Márquez, Honda, +24,930

22. Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23. Joan Mir, Honda, +40,594

MotoGP-WM-Stand nach 34 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 396 Punkte. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 601 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 581 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.