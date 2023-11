Marc Márquez: «Acosta wird eine MotoGP-Epoche prägen»

Marc Márquez ist ein Fan von Pedro Acosta. Er ist überzeugt, dass der neue Moto2-Weltmeister nach seinem MotoGP-Aufstieg eine ganze Epoche der Königsklasse definieren wird.

Nach seinem ernüchternden 13. Rang beim Grand Prix von Malaysia wurde Marc Márquez von den neugierigen Journalisten weniger nach seinem eigenen Rennen als vielmehr zu den Zukunftsaussichten von Pedro Acosta befragt. Denn Márquez gilt als glühender Fan des Teenagers aus Mazarrón, einem sonst eher unbedeutenden Ort an der Ostküste von Andalusien. «Schon bei seinem allerersten Moto3-Grand Prix habe ich in einem Tweet geschrieben, dass ich viel von Pedro halte. Ich saß damals verletzt auf dem Sofa zuhause und hatte Zeit zum Fernsehen. Ich weiß nicht mehr, welche Worte ich gewählt habe, doch schon damals stand für mich fest, dass Pedro gut ist – sehr gut», erinnerte sich der achtfache Weltmeister.

«Seither hat Pedro immer aufs Neue gezeigt, was in ihm steckt, und die Zahlen sprechen für sich. Man kann auf ganz unterschiedliche Weise Punkte sammeln, zu Beispiel durch Einzelerfolge, wie es immer wieder passiert. Doch wenn einer immer dann gewinnt und immer dann Punkte holt, wenn es im Bereich des Möglichen ist, wenn einer keine Zeit vergeudet und stets Vollgas gibt, dann kommt es zu solchen Ergebnissen. Pedro wird in der MotoGP-Klasse für eine Menge Gesprächsstoff sorgen. Er kann und wird, meiner Meinung nach, eine ganze Epoche in der Königsklasse definieren.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Sepang © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Marini und Morbidelli © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Aleix Espagaró © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Enea Bastianini gewinnt das Rennen © Gold & Goose Bagnaia und Bastianini © Gold & Goose Alex Márquez, Enea Bastianini, Francesco Bagnaia © Gold & Goose Sieger Enea Bastianini Zurück Weiter

Darauf, ob das eine Epoche wie die von Valentino Rossi oder von ihm selbst sein werde, wollte sich Márquez allerdings nicht festlegen. «Ich halte nichts davon, jemandem ein Etikett aufzukleben. Da habe ich immer gehasst. Jeder Fahrer hat seine Epoche, jeder hat seine Jahre und jeder hat seinen großen Moment. Keiner ist ein Anti-Soundso oder ein Besser-als», gab er sich philosophisch. «Und niemand ist da für die Ewigkeit. Doohan hatte seine Epoche, Rossi hatte seine Epoche, ebenso wie Lorenzo oder Stoner. Dann kam ich und dann kamen andere, es kamen Quartararo, Bagnaia, jetzt Acosta, und einer von ihnen wird viele MotoGP-Titel gewinnen, wer auch immer seine Sache am besten macht.»

Es war offensichtlich, dass Márquez derzeit andere Sorgen hat, als sich auf Diskussionen über andere Stars einzulassen, am allerwenigsten über Valentino Rossi, mit dem er sich in der Saison 2015 für immer überworfen hat.

Deshalb betont Marc derzeit auch immer wieder, dass er mit dem bevorstehenden Wechsel von Rossis Bruder Luca Marini ins Repsol-Honda-Team nicht die geringsten Probleme habe. «Luca Marini und ich respektieren einander gegenseitig, wir haben ein freundschaftliches Verhältnis und reden miteinander. Man muss differenzieren können. In der Vergangenheit ist das nicht immer geglückt, speziell mit mir und meinem Bruder, doch jetzt, in der Gegenwart, ist es so.»

Auf die Frage, was genau er mit dieser Äußerung meinte, blieb Márquez keine Antwort schuldig. «Meine Rivalität mit Valentino Rossi in der Vergangenheit ist kein Geheimnis, doch wenn mir die Frage nach Marini als meinem Nachfolger gestellt wird, ist die Antwort, dass ein Fahrer wie er diesen Platz gerne haben kann, wenn er schnell ist und wenn er ihn verdient. Was meinen Bruder betrifft, so war er Moto2-Weltmeister und verdiente damals den Aufstieg in die MotoGP-Klasse, unabhängig von seinem Namen. Jeder hat seinen eigenen Stil, seinen eigenen Charakter, seine eigene Fahrweise. Man muss differenzieren können», wiederholte Márquez.

Ergebnis MotoGP-Rennen, Sepang (12.11.):

1. Enea Bastianini, Ducati, 20 Rdn in 39:59,137 min (= 166,3 km/h)

2. Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4. Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, + 18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13. Marc Márquez, Honda, + 27,079

14. Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15. Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18. Takaaki Nakagami, Honda, + 1:42,162 min

– Brad Binder, KTM, 9 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 12 Runden zurück

– Raúl Fernández, Aprilia, 14 Runden zurück

– Miguel Oliveira, Aprilia, 15 Runden zurück

– Joan Mir, Honda, 16 Runden zurück

Ergebnis MotoGP-Sprint, Sepang (11.11.):

1. Alex Márquez, Ducati, 10 Rdn in 19:58,713 min

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14. Augusto Fernández, KTM, +10,643

15. Pol Espargaró, KTM, +11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20. Iker Lecuona, Honda, +23,484

21. Marc Márquez, Honda, +24,930

22. Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23. Joan Mir, Honda, +40,594

MotoGP-WM-Stand nach 35 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 412 Punkte. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 626 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 598 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.