Rául Fernández: «Aprilia lässt uns völlig im Stich»

Der Auftritt des malaysischen RNF-Aprilia-Teams in Sepang wurde zu einem veritablen Desaster. Zusammengezählt brachten es die beiden Piloten Miguel Oliveira und Rául Fernández im Rennen nur gut auf ein Dutzend Runden.

Das Elend sprach bei Rául Fernández (23) nach den 20 Runden in Sepang nicht nur aus seinen Worten, sondern buchstäblich auch aus Haut und Haaren. «Ich kann es mir überhaupt nicht erklären. Wir brauchen in unserer aktuellen Situation Runden und viele Kilometer. Und dann passiert so etwas.»

Sein Ausfall in der Runde 7 aufgrund bisher noch nicht genau eruierter technischer Ursache brachte den Moto2-Vizeweltmeister von 2021 zum Verzweifeln. Um das Drama für das Team des rührigen Team-Prinzipals Razlan Razali beim Heim-GP komplett zu machen, war Teamgefährte Miguel Oliveira bereits ein Runde früher in Kurve 9 gestürzt.

«Aprilia lässt uns im Stich», richtet Rául Fernández heftige Vorwürfe ans Aprilia-Werk in Noale. «Wir bekommen keinerlei Unterstützung und absolut nichts an technischen Updates. Die einzigen Neuteile an unseren Bikes sind jeweils die frischen Reifen.»

Der Moto2-Vizeweltmeister von 2021 (bei Red Bull KTM-Ajo hinter Remy Gardner) versteht diese Strategie nicht. «Ducati versucht allen acht Fahrern bestmöglich zu helfen. Wenn man Rennen fahren will, sollte man sich konsequent dazu bekennen und das Maximum herausholen», fordert der Spanier.

Raúl vermutet, dass die vier Aprilia auch deshalb nicht genügend weiterentwickelt werden, weil zu wenig profunde Daten gesammelt werden können. Was die Sache zusätzlich erschwert ist, dass die RNF-Kundentruppe nur mit dem letztjährigen RS-GP-22-Material unterwegs ist.

Seiner Crew macht der 10-fache GP-Sieger nicht den geringsten Vorwurf. «Ich bin gerührt, wie sich meine Jungs einsetzen. Wenn wir keine Zeit haben vernünftig zu essen, arbeiten sie weiter hart an unseren Bikes. Wenn wir frühmorgens Arbeit zu erledigen haben, sind sie sofort dabei. Mir tut es wirklich leid für sie.»

Der einzige Lichtblick für Raúl, der in der WM in seiner zweiten MotoGP-Saison nur an 20. Stelle liegt und eigentlich in der zweiten Saisonhälfte Podestplätze erobern wollte: Sein kleiner Bruder Adrián beendete den Moto3-WM-Lauf auf dem starken fünften Platz – bei Leopard Honda. Es war sein bisher bestes WM-Ergebnis.

Ergebnis MotoGP-Rennen, Sepang (12.11.):

1. Enea Bastianini, Ducati, 20 Rdn in 39:59,137 min (= 166,3 km/h)

2. Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4. Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, + 18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13. Marc Márquez, Honda, + 27,079

14. Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15. Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18. Takaaki Nakagami, Honda, + 1:42,162 min

– Brad Binder, KTM, 9 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 12 Runden zurück

– Raúl Fernández, Aprilia, 14 Runden zurück

– Miguel Oliveira, Aprilia, 15 Runden zurück

– Joan Mir, Honda, 16 Runden zurück

Ergebnis MotoGP-Sprint, Sepang (11.11.):

1. Alex Márquez, Ducati, 10 Rdn in 19:58,713 min

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14. Augusto Fernández, KTM, +10,643

15. Pol Espargaró, KTM, +11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20. Iker Lecuona, Honda, +23,484

21. Marc Márquez, Honda, +24,930

22. Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23. Joan Mir, Honda, +40,594

MotoGP-WM-Stand nach 35 von 39 Rennen:

1. Bagnaia 412 Punkte. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 626 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing 598 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.