Vor Katar-GP: Mit Nasser Al-Attiyah in die Wüste 15.11.2023 - 16:38 Von Mario Furli

© motogp.com Aleix Espargaró hatte sichtlich Spaß © motogp.com Jorge Martin gibt auch in der Wüste Gas © motogp.com Pedro Acosta, Aleix Espargaró und Jorge Martin: Erinnerungsbild mit Nasser Al-Attiyah Zurück Weiter

Bevor in Katar am Wochenende der vorletzte Grand Prix der MotoGP-Saison ansteht, ging es für Jorge Martin, Aleix Espargaró und Pedro Acosta mit dem fünffachen Dakar-Sieger Nasser Al-Attiyah in die Wüste.