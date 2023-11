Flutlicht-Spektakel: Zeitplan für den Katar-GP 2023

Im Flutlicht von Doha könnte am kommenden Wochenende zumindest eine Vorentscheidung im MotoGP-Titelkampf 2023 fallen: Der Zeitplan im Überblick.

Auf dem 5,380 km langen Losail International Circuit findet am Wochenende der vorletzte Grand Prix des Jahres statt. Der ungewohnte Termin für den Katar-GP ist auf umfangreiche Arbeiten zurückzuführen, die für die Formel 1 an der Anlage vor den Toren Dohas durchgeführt wurden. 2024 wird die Saison dann wieder wie gewohnt in Katar eröffnet (vom 8. bis 10. März 2024).

Unverändert blieb die Streckenführung des Losail International Circuits mit seinen zehn Rechts- und sechs Linkskurven, der seit 2004 im Kalender der Motorrad-WM steht. Unter Flutlicht gefahren wird der Katar-GP seit 2008. Damals fand das MotoGP-Rennen noch um 23 Uhr Ortszeit statt, den Sieg sicherte sich Casey Stoner. Trainiert wurde in den ersten Nacht-GP-Jahren teilweise bis 1.30 Uhr.

Die Startzeiten wurden in den vergangenen Jahren immer wieder verschoben und vorverlegt, in dieser Saison erfolgen die MotoGP-Starts (sowohl für den Sprint als auch das GP-Rennen am Sonntag) jedoch wieder erst um 20 Uhr Ortszeit – das bedeutet 18 Uhr für die TV-Zuschauer in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Im Vorjahr triumphierte beim Katar-GP Enea Bastianini (noch in Gresini-Farben), am vergangenen Sonntag meldete er sich in Sepang mit seinem ersten Sieg als Ducati-Werksfahrer nach einer bis dahin unglücklichen und schwierigen Saison eindrucksvoll an der Spitze zurück.

Im Fokus stehen aber die zwei WM-Rivalen: Titelverteidiger Pecco Bagnaia geht mit 14 Punkten Vorsprung auf Pramac-Ass Jorge Martin in die finalen zwei Rennwochenenden, an denen noch maximal 74 Punkte zu holen sind.

In der Moto2-Klasse ist die Weltmeisterschaft bereits zu Gunsten von Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) entschieden. In der Moto3-WM hat Jaume Masia (Leopard Racing) mit 13 Punkten Vorsprung auf Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) einen ersten Matchball: Wenn er am Sonntag weitere zwölf Punkte auf seinen ersten Verfolger herausholt, könnte sich der 23-jährige Spanier vorzeitig zum Weltmeister küren.

Zeitplan für den Katar-GP 2023 (MEZ)

Freitag, 17. November:

12.00 – 12.35 Uhr (35 min): Moto3, Practice 1

12.50 – 13.30 Uhr (40 min): Moto2, Practice 1

13.45 – 14.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1



16.15 – 16.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice 2

17.05 – 17.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice 2

18.00 – 19.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice



Samstag, 18. November:

11.30 – 12.00 Uhr (30 min): Moto3, Practice 3

12.15 – 12.45 Uhr (30 min): Moto2, Practice 3

13.00 – 13.30 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

13.40 – 13.55 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

14.05 – 14.20 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2



15.50 – 16.05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

16.15 – 16.30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

16.45 – 17.00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

17.10 – 17.25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeit

18.00 Uhr: MotoGP-Sprint (11 Runden)



Sonntag, 19. November:

13.40 – 13.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten

15.00 Uhr: Moto3-Rennen (16 Runden)

16.15 Uhr: Moto2-Rennen (18 Runden)

18.00 Uhr: MotoGP-Rennen (22 Runden)