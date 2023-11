Katar-GP 2023: Das TV-Programm für das Wochenende

Unter dem Flutlicht des Losail International Circuits vor den Toren Dohas könnte zumindest die Vorentscheidung im MotoGP-Titelkampf 2023 fallen. Wann, wo und wie Fans auch von zu Hause aus nichts verpassen.

Die einzigen Nachtrennen der Saison stehen an, deshalb geht es zur Abwechslung und zum Abschluss dieser intensiven Übersee-Tour nicht mehr früher, sondern deutlich später als gewohnt los: Die Königsklasse MotoGP startet jeweils erst um 20 Uhr Ortszeit in den Tissot-Sprint und das GP-Hauptrennen, für MotoGP-Fans in Mitteleuropa geht es also um 18 Uhr los.

ServusTV überträgt in Deutschland, Österreich und der Schweiz wie gewohnt am Samstag die Qualifyings sowie den Sprint der MotoGP-Klasse live im FreeTV, am Sonntag folgen die drei GP-Rennen – flankiert von Vorberichten, Analysen und Interviews.

Eine TV-Alternative zum österreichischen Privatsender gibt es nur in der Schweiz: SRF zwei überträgt am Samstag den Sprint live im TV, das Hauptrennen am Sonntag gibt es allerdings nur im Stream auf Play SRF.

Das volle Streaming-Angebot

Auf der Video- und Streaming-Plattform ServusTV On gibt es nicht nur das ServusTV-Programm in Deutsch, für Nutzer in Österreich ist die gesamte Action von Freitag an (alle Trainings, Qualifyings und Rennen) im Livestream mit englischem Original-Kommentar zu sehen.

Erlauben die TV-Rechte die Übertragung neben Österreich auch in Deutschland, ist der ServusTV-Stream mit deutschem Kommentar wie gewohnt auch für Nutzer mit einer IP-Adresse aus Deutschland erreichbar – also bei Qualifyings und Rennen aller Klassen.

Als kostenpflichtige Alternative ist der Livestream der Dorna auf motogp.com verfügbar. Das Abo für die gesamte Saison kostet üblicherweise 139,99 Euro. Für 148,99 Euro ist auch das Live-Timing enthalten. Die Entscheidung im diesjährigen MotoGP-Titelkampf bei den letzten zwei Grands Prix der Saison gibt es jetzt aber zum Angebotspreis von 19,90 Euro!

Dafür sind auf der offiziellen Website alle Sessions mit englischem Kommentar live und on Demand verfügbar. Hinzukommen zahlreiche Videos mit Interviews und Einblicken hinter die Kulissen der MotoGP-WM. Im Archiv finden sich außerdem alle GP-Rennen seit 1992.

TV-Programm Katar-GP 2023: