Augusto Fernández (9.): «Mein Team hat mir geholfen»

Nach seiner Q2-Qualifikation musste Augusto Fernández seiner GASGAS-Tech3-Crew ein Kränzchen winden. In der allgemeinen Unsicherheit über die richtige Reifenwahl bewies man ein gutes Händchen.

Als sich Augusto Fernández (26) mit seiner RC16 im Zeittraining hinter Jorge Martin klemmte und dadurch auf einen guten Windschatten hoffte, war er sich erst nicht bewusst, dass der spanische Titelanwärter noch einen ziemlichen Krampf mit der Abstimmung seiner Ducati hatte. «Es stimmt. Ich fuhr eine Weile hinter ihm. Er war immer noch schnell genug für mich. Und ich würde natürlich sofort mit ihm in seiner Ausgangslage und seinen Sorgen tauschen», schmunzelte er.

Denn der Fahrer des GASGAS Factory RacingTech3 Teams hatte eigene Probleme. «Es ist schon vertrackt. Die Bedingungen auf der Strecke sind am Mittag und abends derart verschieden, als wären es zwei unterschiedliche Strecken. Ich hatte vor allem mit dem Hinterreifen grosse Probleme und war völlig verunsichert. Aber ich bin mir hundert Prozent sicher, dass es vielen anderen Fahrern auch so erging.» Trotzdem erreichte der Moto2-Weltmeister von 2022 schliesslich zum zweiten Mal in dieser Saison direkt das Q2!

«Ich bin happy. Aber mein Team hat mir sehr geholfen», so der aktuelle WM-Siebzehnte. «Ich war völlig verunsichert, welche Reifen wirklich funktionieren. Meine Crew hat mir dann geraten, es mit den Reifen vom FP1 zu versuchen. Dieser Tipp war super. Auf Zeitenjagd hatte ich plötzlich wieder ein normales Gefühl.» Das reichte schliesslich für den MotoGP-Rookie, welcher seine anfängliche Konstanz in dieser Saison zuletzt etwas verloren hatte, zu einem beachtlichen Resultat als zweitbester Pilot aus der Pierer-Gruppe.

Doch Augusto Fernández weiss, dass für ein gutes Ergebnis in Sprint und Rennen noch Arbeit wartet. «Wir werden am Samstagmorgen noch viel für ein funktionierendes Set-up tun müssen. Denn ich weiss aktuell nicht, wo ich stehe. Auch bei der Frontabstimmung bekomme ich momentan nicht immer ein vernünftiges Feedback.»

MotoGP-Ergebnis, Zeittraining, Doha (17.11.):

1. Raúl Fernández, Aprilia, 1:52,843 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,049 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,093

4. Binder, KTM, + 0,112

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,190

6. Marini, Ducati, + 0,251

7. Martin, Ducati, + 0,352

8. Bagnaia, Ducati, + 0,359

9. Augusto Fernández, KTM, + 0,446

10. Marc Márquez, Honda, + 0,480

11. Miller, KTM, + 0,494

12. Alex Márquez, Ducati, + 0,718

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,721

14. Pol Espargaró, KTM, + 0,853

15. Bezzecchi, Ducati, + 0,861

16. Zarco, Ducati, + 0,935

17. Mir, Honda, + 1,078

18. Bastianini, Ducati, + 1,094

19. Oliveira, Aprilia, + 1,162

20. Lecuona, Honda, + 1,411

21. Quartararo, Yamaha, + 1,417

22. Nakagami, Honda, + 1,598

MotoGP-Ergebnis FP1, Doha (17.11.):

1. Martin, Ducati, 1:56,393 min

2. Zarco, Ducati, + 0,172 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,229

4. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,292

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,411

6. Marini, Ducati, + 0,426

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,427

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,437

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,492

10. Brad Binder, KTM, + 0,501

11. Quartararo, Yamaha, + 0,568

12. Viñales, Aprilia, + 0,582

13. Miller, KTM, + 0,667

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,703

15. Oliveira, Aprilia, + 1,213

16. Alex Márquez, Ducati, + 1,442

17. Bastianini, Ducati, + 1,589

18. Bezzecchi, Ducati, + 1,678

19. Mir, Honda, + 1,784

20. Marc Márquez, Honda, + 1,800

21. Lecuona, Honda, + 1,951

22. Nakagami, Honda, + 4,036