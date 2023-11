Doha: Raúl Fernández überrascht mit Freitag-Bestzeit

Eine turbulente Practice-Schlussphase hatte im Flutlicht von Losail ein durchaus überraschendes Ergebnis zur Folge: RNF-Aprilia-Pilot Raúl Fernández mit Bestzeit, die Titelanwärter nur mit Mühe im Q2.

In der ersten Flutlicht-Session der MotoGP-Asse waren die Zeiten bei 24 Grad Luft- und 28 Grad Asphalttemperatur um 20 Uhr Ortszeit (18 Uhr in Mitteleuropa) auf Anhieb schneller als die FP1-Bestzeit von Jorge Martin am Freitagnachmittag, einer 1:56,393 min.

Nach der ersten Viertelstunde der einstündigen Practice-Session führte Maverick Viñales in 1:54,148 min vor seinem Aprilia-Markenkollegen Raúl Fernández (+ 0,161 sec), Gresini-Ducati-Pilot Alex Márquez (+ 0,268), GASGAS-Tech3-Fahrer Pol Espargaró (+ 0,419) und Yamaha-Ass Fabio Quartararo (+ 0,472). Red Bull-KTM-Werksfahrer Jack Miller verzeichnete einen frühen Crash.

Auch für Martin lief das Zeittraining alles andere als nach Wunsch. Der WM-Zweite war sichtlich unzufrieden, er klagte über massiven Grip-Mangel und lag nach 25 Minuten mit 3,387 sec Rückstand noch auf dem 22. und letzten Platz. Für Prima Pramac Racing, im ersten Training noch auf den Rängen 1 und 2, gingen die Probleme weiter: Johann Zarco fabrizierte zur Halbzeit der Session einen Sturz, blieb dabei aber zumindest unverletzt.

An der Spitze der Zeitenliste wechselten sich die Aprilia-Piloten ab: Miguel Oliveira übernahm mit einer 1:54,005 min die Führung, ehe Maverick Viñales 25 Minuten vor Schluss mit einer frühen «time attack» in 1:53,340 min die neue Richtzeit setzte. Im Vergleich zum All-Time-Lap-Record von Pecco Bagnaia aus dem Jahr 2021, einer 1:52,772 min, war aber noch Spielraum.

Als noch 18 Minuten auf der Uhr standen, war es dann Fabio Di Giannantonio auf der Ducati GP22, der bei seinem ersten Angriff auf einem weichen Hinterreifen die erste 1:52er-Zeit des Wochenendes zeigte – eine 1:52,892 min.

Mit Anbrechen der finalen Viertelstunde wechselten alle auf den Soft-Reifen – und Martin verbesserte sich damit auf Anhieb von Rang 17 auf den dritten Zwischenrang. Dennoch schüttelte er weiter den Kopf.

Die nächste Bestzeit fuhr wieder ein Aprilia-Pilot: Raúl Fernández gelang eine 1:52,843 min. Pecco Bagnaia übernahm den vorläufigen vierten Rang, Marc Márquez schaffte es im Windschatten des WM-Leaders ebenfalls in die Top-10.

In den letzten fünf Minuten ging es noch drunter und drüber, auch weil es nach Stürzen von Pol Espargaró und Jack Miller gleich zwei Gelbphasen und damit jede Menge gestrichene Rundenzeiten gab. So fiel unter anderen ein vermeintlicher All-Time-Lap-Record von Viñales, eine 1:52,652 min, wieder aus der Wertung. Dadurch beendete Raúl Fernández aus dem CryptoDATA RNF MotoGP Team den Freitag auf Platz 1!

Bagnaia erwischte gelbe Flaggen und musste deshalb zittern, hielt sich letztendlich aber auf Rang 8. Insgesamt machten die Ducati GP23 bei den kühleren Temperaturen keinen so souveränen Eindruck wie gewohnt. Sepang-Sieger Enea Bastianini landete gar nur auf Rang 18.

MotoGP-Ergebnis, Zeittraining, Doha (17.11.):

1. Raúl Fernández, Aprilia, 1:52,843 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,049 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,093

4. Binder, KTM, + 0,112

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,190

6. Marini, Ducati, + 0,251

7. Martin, Ducati, + 0,352

8. Bagnaia, Ducati, + 0,359

9. Augusto Fernández, KTM, + 0,446

10. Marc Márquez, Honda, + 0,480

11. Miller, KTM, + 0,494

12. Alex Márquez, Ducati, + 0,718

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,721

14. Pol Espargaró, KTM, + 0,853

15. Bezzecchi, Ducati, + 0,861

16. Zarco, Ducati, + 0,935

17. Mir, Honda, + 1,078

18. Bastianini, Ducati, + 1,094

19. Oliveira, Aprilia, + 1,162

20. Lecuona, Honda, + 1,411

21. Quartararo, Yamaha, + 1,417

22. Nakagami, Honda, + 1,598

MotoGP-Ergebnis FP1, Doha (17.11.):

1. Martin, Ducati, 1:56,393 min

2. Zarco, Ducati, + 0,172 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,229

4. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,292

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,411

6. Marini, Ducati, + 0,426

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,427

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,437

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,492

10. Brad Binder, KTM, + 0,501

11. Quartararo, Yamaha, + 0,568

12. Viñales, Aprilia, + 0,582

13. Miller, KTM, + 0,667

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,703

15. Oliveira, Aprilia, + 1,213

16. Alex Márquez, Ducati, + 1,442

17. Bastianini, Ducati, + 1,589

18. Bezzecchi, Ducati, + 1,678

19. Mir, Honda, + 1,784

20. Marc Márquez, Honda, + 1,800

21. Lecuona, Honda, + 1,951

22. Nakagami, Honda, + 4,036

Moto2, kombinierte Zeiten nach FP2, Doha (17.11.):

1. Aldeguer, Boscoscuro, 1:58,059 min

2. Canet, Kalex, + 0,104 sec

3. Lowes, Kalex, + 0,254

4. Chantra, Kalex, + 0,308

5. Dixon, Kalex, + 0,375

6. Gonzalez, Kalex, + 0,614

7. Ogura, Kalex, + 0,773

8. Acosta, Kalex, + 0,795

9. Lopez, Boscoscuro, + 0,868

10. Arbolino, Kalex, + 1,053

11. Roberts, Kalex, + 1,172

12. Ramirez, Kalex, + 1,249

13. Vietti, Kalex, + 1,415

14. Foggia, Kalex, + 1,422

15. Escrig, Forward, + 1,447



Ferner:

25. Tulovic, Kalex, + 2,240