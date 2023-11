Aleix Espargaró: Grid-Penalty und 10.000 Euro Strafe

Nach den unsportlichen Szenen im eigentlich unbedeutenden FP2 zwischen Aleix Espargaró und Franco Morbidelli wurde der Aprilia-Pilot für den Schlag auf den Helm seines MotoGP-Kollegen bestraft.

Aleix Espargaró und Franco Morbidelli kamen sich im FP2 des Katar-GP am Samstagnachmittag in die Quere, in der Folge entwickelte sich eine unschöne Auseinandersetzung, in der die Emotionen vor allem beim 34-jährigen Spanier überhandnahmen: Der Aprilia-Werksfahrer schlug dem Yamaha-Piloten auf den Helm.

Die FIM MotoGP Stewards untersuchten den Vorfall und setzten ein Zeichen: Das «aggressive Verhalten» schade den Interessen des Sports und wurde von den Regelhütern daher als Verstoß gegen den Artikel 3.3.2.2 der FIM Grand Prix World Championship Regulations gewertet.

Aleix Espargaró wurde deshalb mit einer Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro belegt und wird zudem im GP-Rennen über die volle Distanz in der Startaufstellung um sechs Plätze nach hinten versetzt.

Eine weitere Grid-Strafe betrifft Iker Lecuona: Weil er im Q1 Enea Bastianini im Weg stand, wird der Rins-Ersatzmann am Sonntag um drei Plätze strafversetzt und rutscht somit ans Ende der Startaufstellung.

MotoGP-Ergebnis Q2, Doha (18.11.):

1. Marini, Ducati, 1:51,762 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,067 sec

3. Alex Márquez, Ducati, + 0,136

4. Bagnaia, Ducati, + 0,274

5. Martin, Ducati, + 0,296

6. Zarco, Ducati, + 0,339

7. Marc Márquez, Honda, + 0,341

8. Viñales, Aprilia, + 0,413

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,586

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,704

11. Binder, KTM, + 0,967

12. Augusto Fernández, KTM, + 1,022

Die weitere Startaufstellung für den Sprint:

13. Bezzecchi, Ducati, 1:52,504 min

14. Quartararo, Yamaha, 1:52,524

15. Bastianini, Ducati, 1:52,828

16. Miller, KTM, 1:52,889

17. Oliveira, Aprilia, 1:53,099

18. Morbidelli, Yamaha, 1:53,143

19. Pol Espargaró, KTM, 1:53,362

20. Mir, Honda, 1:53,570

21. Lecuona, Honda, 1:53,838

22. Nakagami, Honda, 1:54,360

Die Startaufstellung für das GP-Rennen:

1. Marini, Ducati, 1:51,762 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,067 sec

3. Alex Márquez, Ducati, + 0,136

4. Bagnaia, Ducati, + 0,274

5. Martin, Ducati, + 0,296

6. Zarco, Ducati, + 0,339

7. Marc Márquez, Honda, + 0,341

8. Viñales, Aprilia, + 0,413

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,586

10. Binder, KTM, + 0,967

11. Augusto Fernández, KTM, + 1,022

12. Bezzecchi, Ducati, 1:52,504 min

13. Quartararo, Yamaha, 1:52,524

14. Bastianini, Ducati, 1:52,828

15. Miller, KTM, 1:52,889

16. Aleix Espargaró*, Aprilia

17. Oliveira, Aprilia, 1:53,099

18. Morbidelli, Yamaha, 1:53,143

19. Pol Espargaró, KTM, 1:53,362

20. Mir, Honda, 1:53,570

21. Nakagami, Honda, 1:54,360

22. Lecuona**, Honda, 1:53,838



*= 6 Plätze zurück (unsportliches Verhalten)

*= 3 Plätze zurück (Langsamfahren auf der Linie)