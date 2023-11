Maverick Viñales (Aprilia/6.): Was frühstückt Ducati?

Aprilia-Ass Maverick Viñales sicherte sich im MotoGP-Sprint von Doha Rang 6 und sprach über die Entwicklungspotenziale der RS-GP und den Vergleich mit Ducati.

Maverick Viñales war «Best of the Rest» im Sprint der MotoGP am Samstag auf dem neu asphaltierten Lusail Circuit von Doha. Der Spanier lag am Ende dicht hinter Pecco Bagnaia, konnte den strauchelnden Weltmeister aber nicht attackieren.

4,2 Sekunden fehlten Viñales im Ziel auf Sieger Jorge Martin. «Ich weiß nicht, was diese Bikes gefrühstückt haben, sie haben sich um zwei Sekunden gesteigert», feixte Viñales mit Blick auf die Konkurrenz aus Borgo Panigale. «Es war aber gut, um Daten für die Zukunft zu finden. Ich habe verstanden, wo wir das Bike verbessern müssen. Es geht speziell um den Scheitelpunkt der Kurve.»

«Wir haben das Maximum aus dem Bike geholt. Der Rhythmus war gut – mittlere 1:53er-Zeiten, als ich alleine fuhr. Ich bin sehr motiviert für den Sonntag», ergänzte Maverick. Zum Defizit in der Quali nach dem starken Freitag-Training sagte er: «Ich bin schon am Freitag am Limit des Bikes gewesen, hier müssen wir das Limit einfach erhöhen. Besonders in Sepang und hier haben wir einiges verstanden.»

«Wir können im Vergleich zu einem Freitag meist noch drei, vier Zehntel finden, bei den anderen ist es eine Sekunde – bei einigen Fahrern ist es sogar noch mehr. Wir wissen aber, wie wir stärker sein können. Es ist eine Frage der Analyse – wir müssen da tief reingehen, dafür haben wir den gesamten Winter. Wir müssen es versuchen!»

Zu den Aprilia-Markenkollegen sagte Viñales dann: «Raúl war hier stark, aber auf den anderen Strecken weiß ich nicht – vielleicht lag es daran, dass sie ein altes Bike haben. Ich weiß nicht, ob wir 2024 alle dasselbe Motorrad haben, aber zumindest wäre es gut, wenn sie ein paar Dinge von den 2024er-Bikes haben, dann können sie auch etwas probieren. Ich kann mich dann auch mehr auf das Rennen konzentrieren.»

Zum Sonntag meinte der 28-jährige Spanier: «Ich fühle mich für die lange Distanz recht gut vorbereitet. Wir wissen aber nicht, was ab Runde 11 oder 12 passiert – es kann gut oder schlecht laufen, wir versuchen es aber auf die gute Seite zu lenken.»

Dann kam die Kampfansage auf die Frage, ob die Ducati-Dominanz auch ihn frustriert: «Ich kenne mein Level als Fahrer. Früher oder später bringe ich dieses Bike an die Spitze – da bin ich ziemlich sicher!»

Ob Viñales am Sonntag der einzige Vertreter des Aprilia-Werksteams im Feld sein wird, entscheidet sich erst nach dem Warm-up. Dann muss sich Aleix Espargaró wegen der kleinen Fraktur am Wadenbeinkopf einem Fitness-Check bei den Rennärzten unterziehen.

Der zweifache Saisonsieger selbst sprach in einem kurzen Statement von einem Tag zum Vergessen. Schließlich hatte er vor dem Crash im Sprint schon einen Grid-Penalty und eine Geldstrafe über 10.000 Euro aufgebrummt bekommen, weil er Franco Morbidelli im FP2 auf den Helm geschlagen hatte.

«Meine Reaktion bei dem Vorfall mit Morbidelli war sehr schlecht. Er stand mir zwei Mal im Weg. Ich habe die Geduld verloren und dafür eine Strafe kassiert. Natürlich hat das ein schlechtes Bild abgegeben und das ist schade, weil wir bis dahin ein gutes Wochenende gezeigt haben und schnell waren», ließ Espargaró ausrichten.

Ergebnis MotoGP-Sprint, Doha (18.11.):

1. Martin, Ducati, 11 Rdn in 20:52,634 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20. Bastianini, Ducati, + 35,553

– Aleix Espargaró, Aprilia, 10 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 1. Runde nicht beendet

MotoGP-WM-Stand nach 36 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 417 Punkte. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 638 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 610 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.