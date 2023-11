Doha, Sprint: Martin siegt und macht es spannend!

Pramac-Ducati-Ass Jorge Martin verkürzte seinen Rückstand auf Pecco Bagnaia im Sprint des Katar-GP auf sieben Punkte. Damit ist klar: Die MotoGP-Titelentscheidung ist bis zum Finale in Valencia vertagt.

Auf dem Lusail International Circuit präsentierten sich zumindest im Qualifying die Ducati-GP22-Piloten in der besseren Form: Luca Marini, Fabio Di Giannantonio und Alex Márquez bildeten die erste Startreihe.

Unter Flutlicht lag der Fokus im Hinblick auf den Titelkampf 2023 aber auf der zweiten Reihe: WM-Leader Pecco Bagnaia fuhr direkt neben Jorge Martin von Startplatz 4 los.

Der Herausforderer aus dem Prima Pramac Racing Team ging von Anfang an fest entschlossen zu Werk und verkürzte seinen Rückstand in der WM-Tabelle mit seinem achten Sprintsieg auf sieben Punkte, weil Bagnaia nicht über Rang 5 hinauskam.

Damit ist klar: Erst beim Finale in Valencia wird der MotoGP-Weltmeister 2023 gekürt.

So lief der Sprint:

Start: Pole-Setter Marini geht vor Alex Márquez in Führung, die Titelrivalen berühren sich schon in Kurve 1 – und Martin setzt sich als Dritter vor Bagnaia. «Diggia» wird in der Startphase bis auf Platz 7 durchgereicht.



1. Runde: Martin macht einen Fehler und fällt hinter Bagnaia und Marc Márquez zurück. Sturz von Bastianini, Aleix Espargaró und Oliveira in Kurve 6. Ausgelöst wurde der Vorfall offenbar von Morbidelli.



2. Runde: Martin geht in Kurve 1 an Marc Márquez vorbei und nimmt Bagnaia ins Visier – und schiebt sich wenig später inklusive Berührung vorbei am WM-Leader! Auch Di Giannantonio kommt dadurch vorbei an den Ducati-Werksfahrer.



3. Runde: Martin schließt die Lücke zu den führenden Marini und Alex Márquez, auch Diggia zieht mit. Bagnaia hängt eine knappe halbe Sekunde zurück. Binder schickt Marc Márquez im Kampf um Platz 6 weit, der Repsol-Honda-Pilot fällt auf Rang 9 zurück.



4. Runde: Marini hat Alex Márquez am Heck hängen, auch Martin und Diggia sind in Schlagdistanz. Vor Bagnaia klafft eine Lücke von 0,6 sec, dahinter kommt Binder näher.



5. Runde: Alex Márquez biegt als Erster in Kurve 1 ein, kann die Linie aber nicht halten – Marini ist wieder durch. Martin attackiert weiter, übernimmt Platz 2 – und in der letzten Kurve die Führung! Die Gresini-Fahrer streiten sich dahinter um Platz 3. Dadurch kommt Bagnaia etwas näher.



6. Runde: Martin kommt eine halbe Sekunde weg. Di Giannantonio schnappt sich Platz 2 von Marini. Bagnaia (5.) ist dran an Alex Márquez, andrerseits lauern hinter ihm aber Viñales und Binder.



7. Runde: Diggia schiebt sich an den führenden Martin heran. Bagnaia verliert wieder im Vergleich zu Alex Márquez.



8. Runde: Bagnaia muss sich vor Viñales in Acht nehmen.



9. Runde: Diggia ist bis auf zwei Zehntel dran am führenden Martin.



10. Runde: Die Top-2 sind dicht beisammen, dahinter klaffte eine Lücke von 1,7 sec auf Marini, der seinerseits Alex Márquez auf Abstand halten kann. Bagnaia weiter auf Rang 5.



Letzte Runde: Martin lässt Diggia keine Chance mehr und gewinnt!

Ergebnis MotoGP-Sprint, Doha (18.11.):

1. Martin, Ducati, 11 Rdn in 20:52,634 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20. Bastianini, Ducati, + 35,553

– Aleix Espargaró, Aprilia, 10 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 1. Runde nicht beendet

MotoGP-WM-Stand nach 36 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 417 Punkte. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 638 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 610 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.