Sprint-Crash: Oliveira und Aleix Espargaró verletzt

In der ersten Runde des MotoGP-Sprints beim Katar-GP kam es zu einem Unfall mit vier verwickelten Fahrern. Die Aprilia-Piloten Miguel Oliveira und Aleix Espargaró trugen dabei Verletzungen davon.

Im Getümmel der Anfangsphase flogen in Kurve 6 mit Enea Bastianini, Aleix Espargaró und Miguel Oliveira gleich drei Fahrer ab. Die TV-Bilder lösten den Unfallhergang nicht eindeutig auf: Verwickelt in den Vorfall war auch Franco Morbidelli, er blieb allerdings auf seiner Yamaha sitzen und berichtete anschließend, die anderen Beteiligten seien vor ihm gestürzt.

Während Sepang-Sieger Bastianini das Rennen wieder aufnahm und Aleix Espargaró zumindest die eine Runde zu Ende brachte, war Miguel Oliveira einmal mehr der große Pechvogel: Der 28-jährige Portugiese trug einen Bruch des rechten Schulterblatts davon und wird sich im Krankenhaus weiteren Untersuchungen unterziehen, wie sein CryptoDATA RNF MotoGP Team mitteilte.

Es ist die bereits dritte Verletzung für Oliveira in der laufenden Saison, nach der Sehnenverletzungen an den Außenrotatoren des rechten Beins (im GP-Rennen von Portimão) und der Schulterluxation mit Fraktur am Oberarm und Verletzung am vorderen Labrum-Band-Apparat (im Spanien-GP).

Ebenfalls angeschlagen ist nach dem frühen Crash im Sprint Aleix Espargaró: Beim 34-jährigen Spanier wurde im Medical Centre an der Strecke eine kleine Fraktur am Wadenbeinkopf im linken Bein festgestellt. Deshalb muss er sich nach dem Warm-up am Sonntag einem weiteren Fitness-Check bei den Rennärzten unterziehen. Seine Pressetermine am Samstagabend sagte das Aprilia-Werksteam ab.

Ergebnis MotoGP-Sprint, Doha (18.11.):

1. Martin, Ducati, 11 Rdn in 20:52,634 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20. Bastianini, Ducati, + 35,553

– Aleix Espargaró, Aprilia, 10 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 1. Runde nicht beendet

MotoGP-WM-Stand nach 36 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 417 Punkte. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 638 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 610 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.