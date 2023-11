Alex Márquez (Ducati/4.): Fehler erkannt!

Gresini-Ducati-Pilot Alex Márquez erlebte im MotoGP-Sprint nach der Führung einen Rückfall, nach dem er auf Platz 4 ankam und dann ein Problem an seiner Desmosedici enthüllte.

Alex Márquez, der bei den Übersee-Rennen eine konstant starke Fiorme zeigt, schoss im Sprint der MotoGP von Doha in der Anfangsphase entschlossen an die Spitze. Der Spanier wurde aber rasch auf Rang 4 durchgereicht und hatte diesmal auch gegen seinen scheidenden Gresini-Ducati-Teamkollegen Fabio Di Giannantonio das Nachsehen.

«Ehrlich gesagt, ich am Freitag recht zuversichtlich, aber nicht völlig überzeugt von meinem Gefühl am Motorrad. Doch am Samstag war es dann sehr positiv. Ich fühlte mich gut auf dem Bike, speziell im Windschatten», berichtete der Moto3-Weltmeister von 2014 und Moto2-Weltmeister von 2019.

© Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Qualifying - Luca Marini, Fabio di Giannantonio & Alex Márquez © Gold & Goose Sprint - Fabio Di Giannantonio, Jorge Martin, Luca Marini Zurück Weiter

Ein kleines Detail gab dann aber den Ausschlag beim 27-jährigen Spanier: «Ab der Quali und eigentlich schon ein wenig im FP2 bekamen wir ein paar Vibrationen am Heck des Motorrads. Wir hatten ja nach dem Freitag einige Teile getauscht – zum Beispiel an der Kupplung, um die Motorbremse zu verbessern. Der Grip der Strecke hat sich aber verbessert.»

Womit aber jedoch keiner im Team derart stark gerechnet hat: «Es sieht also danach aus, als hätten wir diesen Fehler gemacht. Aber wir glauben, wir haben die Lösung. Okay wir haben keine Glaskugel, aber wir werden uns im Warm-up vergewissern. Wir wissen es also nicht genau. Aber ohne dieses Problem haben wir am Sonntag die Möglichkeit und können versuchen, noch ein Rennen zu gewinnen.»

Der Ausblick auf den Sonntag beim jüngeren der Márquez-Brüder, der 2023 schon zwei Sprint gewonnen hat: «Wir müssen das Chattering in den Griff bekommen, dann kann ich auch die Reifen über die Distanz besser managen. Wenn uns das nicht gelingt, werde ich im Grand Prix wohl wieder so unterwegs wie im Sprint.»

Übrigens: In der Fahrer-WM liegt Alex nur noch 1 Punkt hinter dem WM-Zehnten Jack Miller.

Ergebnis MotoGP-Sprint, Doha (18.11.):

1. Martin, Ducati, 11 Rdn in 20:52,634 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20. Bastianini, Ducati, + 35,553

– Aleix Espargaró, Aprilia, 10 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 1. Runde nicht beendet

MotoGP-WM-Stand nach 36 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 417 Punkte. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 638 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 610 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.