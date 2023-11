Augusto Fernández (9.): Immer näher an Brad Binder

In einem starken Finale sicherte sich GASGAS-Tech3-Pilot Augusto Fernández den neunten Platz im Sprint von Katar – und freute sich, dass er nur 2,5 Sekunden hinter Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder ins Ziel kam.

Schon im Training hatte Augusto Fernández mit seinem Direkteinzug ins Qualifying 2 der schnellsten MotoGP-Piloten aufhorchen lassen. Von seinem zwölften Startplatz gut weggekommen, lieferte sich der 26-jährige Spanier im Sprint dann ein langes Duell mit Marco Bezzecchi und hielt den Italiener schließlich gekonnt in Schach.

Zwei Runden vor Schluss nutzte Fernández einen Fehler von Marc Márquez und huschte auf Rang 10, bevor er in der letzten Runde auch noch Johann Zarco dingfest machte und sein bestes Ergebnis über die kurze Distanz seit dem nassen Silverstone-Sprint am 5. August und sein bestes Sprint-Ergebnis im Trockenen überhaupt feiern konnte.

«Ich bin happy mit meinem Rennen», strahlte Fernández. «Der erste Teil war nicht gerade fantastisch, ich hatte Mühe, ordentlich Temperatur im Hinterreifen aufzubauen und meinen Rennrhythmus zu finden.» Dann lief es besser, bis sein weicher Vorderreifen in die Knie zu gehen begann. «Nach 6 Runden war er am Ende. Dieser Reifen ist also keine Option für das Hauptrennen am Sonntag», stellte er fest. «Zum Glück fand ich zusätzlichen Grip am Hinterrad und erreichte deshalb weiterhin akzeptable Rundenzeiten.»

Für den Haupt-Grand Prix müsse sein GASGAS Factory Racing Tech 3 Team vor allem eine Lösung fürs Vorderrad finden, außerdem müsse man darüber nachdenken, wie man auch den Hinterreifen über die 22-Runden-Distanz bringen könne.

Doch zunächst überwog die Freude über das erreichte Resultat. «Der Lusail-Kurs ist sehr flüssig, die einzige Chance zum Überholen sind Block-Pässe beim Bremsen. Trotzdem liegt mir diese Art von Layout besser als die Stop-and-Go-Strecken, und mir sind zum Ende hin ein paar gute Überholmanöver geglückt», rieb sich der letztjährige Moto2-Weltmeister die Hände. «Brad Binder fuhr einen starken ersten Teil des Sprints, doch zum Ende hin konnte ich ihn vor mir sehen, weil meine Rundenzeiten ein bisschen schneller waren. An diesem Wochenende war ich näher dran an ihm, und das ist auch mein Ziel fürs Hauptrennen: So nahe an Brad heranzukommen wie irgend möglich – was immer auch die Position sein mag!»

Ergebnis MotoGP-Sprint, Doha (18.11.):

1. Martin, Ducati, 11 Rdn in 20:52,634 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20. Bastianini, Ducati, + 35,553

– Aleix Espargaró, Aprilia, 10 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 1. Runde nicht beendet

MotoGP-WM-Stand nach 36 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 417 Punkte. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 638 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 610 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.