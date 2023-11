Live-Ticker Doha: «Diggia» siegt, Probleme für Martin

Im Flutlicht von Lusail triumphierte im vorletzten Grand Prix der MotoGP-WM 2023 Fabio Di Giannantonio. Pecco Bagnaia machte als Zweiter einen großen Schritt in Richtung Titel. Das Rennen zum Nachlesen im Live-Ticker.

Mit seinem achten Sprintsieg hatte Jorge Martin am Samstag seinen Rückstand auf Pecco Bagnaia auf sieben Punkte halbiert und für Spannung im WM-Kampf gesorgt. Im 22-Runden-Rennen am Sonntagabend lief es für den Pramac-Ducati-Piloten aber von Start weg alles andere als nach Plan, als sein Hinterrad durchdrehte. Im weiteren Rennverlauf ging es nur noch weiter nach hinten – bis auf Rang 10.

Bagnaia dagegen bog von Startplatz 4 bereits als Führender in die erste Kurve ein und musste sich am Ende nur Fabio Di Giannantonio beugen, der in seinem vorletzten GP-Rennen für Gresini Racing einen emotionalen ersten MotoGP-Sieg feierte. Damit geht der Titelverteidiger mit 21 Punkten Vorsprung in das Finale in Valencia.

Das MotoGP-Rennen im Live-Ticker: