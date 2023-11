Miguel Oliveira verletzt: Es droht eine lange Pause

Hiobsbotschaft für Aprilia, RNF und Miguel Oliveira: Der Portugiese hat im Sprint in Doha eine ähnliche Verletzung wie Bastianini Ende März erlitten, der dann mehr als zwei Monate ausfiel.

Die erste MotoGP-Saison von Miguel Oliveira bei CryptoDATA-RNF-Aprilia verläuft wie verhext: Der Portugiese hat sich bereits beim Zusammenstoß mit Marc Márquez beim Saisonauftakt in Portimão verletzt, dann kehrte er in Austin zurück und verletzte sich in Jerez (Schulterluxation) abermals. Er kehrte dann in Mugello zurück ins Team. Aber nach den zwei fünften Plätzen in Austin und Silverstone gelang dem fünffachen MotoGP-Sieger (auf KTM) in diesem Jahr kein Topergebnis mehr.

Oliveira kam als WM-Sechzehnter nach Doha/Katar. Und er stürzte gestern gleich zu Beginn des Sprints in der ersten Runde in Turn 6, als er beim Bremsen das Hinterrad von Aleix Espargaró touchierte; beide Aprilia-Piloten purzelten, Bastianini überfuhr ein vor ihm liegendes Motorrad und stürzte ebenfalls.

Während Aleix Espargaró (kleine Fraktur am Wadenbeinkopf im linken Bein) hofft, nach einem Medical Check heute an den Start gehen zu können, hat es Oliveira böse erwischt. Der 28-jährige Portugiese trug einen Bruch des rechten Schulterblatts davon.

«Es dürfte eine ähnliche Verletzung sein wie bei Bastianini in Portugal», befürchtet Massimo Rivola, CEO von Aprilia Racing.

Bastianini machte nach seinem Schulterblattbruch von Portugal (von Marini abgeschossen) eine lange Leidensgeschichte mit. Er probierte ein Comeback fünf Wochen später in Jerez, musste aber am Freitag zusammenpacken. Er kam dann erst in Mugello am zweiten Juni-Wochenende zurück, erlitt aber in Barcelona Anfang September beim Crash nach dem Start eine Fuß- und Handverletzung und konnte erst beim Mandalika-GP wieder antreten. Der Ducati-Lenovo-Werkspilot siegte dann in famoser Art in Sepang, ehe er am Samstag auf dem Lusail Circuit im Q1 scheiterte und weit hinten starten musste.

Ein schwerer Rückschlag für Aprilia, RNF und Oliveira, denn der Portugiese verpasst nicht nur den Katar-GP, sondern er wird auch in Valencia fehlen und kann dort am 28. November beim ersten Test auf der RS-GP 23, die er für 2024 bekommt, nicht mitmachen.

Und wenn ihm eine ähnliche Leidensgeschichte wie Bastianini widerfährt, der fast zweieinhalb Monate fehlte, wird er selbst beim Sepang-Test Anfang Februar noch nicht 100-prozentig fit sein.

Ob Aprilia beim Katar-GP wenigstens mit drei statt nur zwei Piloten antreten kann, entscheidet sich beim Medical Check vor dem Warm-Up, das um 13.40 Uhr europäischer Winterzeit beginnt.

Ergebnis MotoGP-Sprint, Doha (18.11.):

1. Martin, Ducati, 11 Rdn in 20:52,634 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20. Bastianini, Ducati, + 35,553

– Aleix Espargaró, Aprilia, 10 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 1. Runde nicht beendet

MotoGP-WM-Stand nach 36 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 417 Punkte. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 638 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 610 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.