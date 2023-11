Augusto Fernández (GASGAS/15.): Ein Desaster am Start

GASGAS-Tech3-Fahrer Augusto Fernández erlebte einen völlig verpatzten Start in das MotoGP-Hauptrennen von Doha und musste später im Rennen noch eine böse Schrecksekunde verdauen.

Augusto Fernández kreuzte im MotoGP-Hauptrennen von Doha als 15. knapp vor Yamaha-Werksfahrer Franco Morbidelli die Ziellinie und staubte dafür noch einen WM-Zähler ab. Der Spanier musste dafür jedoch wieder einmal enorm hart fighten.

Der Moto2-Weltmeister von 2022 kam nur als 19. aus der ersten Runde zurück – musste dann lange gegen seinen erfahrenen Landsmann und Teamkollegen Pol Espargaró fighten. In der letzten Runde fand er noch den Weg vorbei an Morbidelli. «Es war ein Desaster», hielt der Rookie fest. «Ich hatte am Start einen enorm stark durchdrehenden Hinterreifen, das ging bis vor Kurve 1 – ich war dann Letzter.»

«Ich wusste aber, dass ich eine gute Pace hatte und dass ich auch Positionen gut machen kann. Ich habe es dann auch getan. Leider hatte ich dann einen heftigen Moment vor Kurve 1 durch den Windschatten – ich bin da in der Bremszone ziemlich weit gegangen. Dann musste ich erneut aufholen. Wir haben dann zumindest einen Punkt geholt.»

Fernández weiß in der Rückblende aber: «Der Speed war da. Sobald ich freie Bahn hatte, war ich im Bereich der 1:53er-Zeiten. Ich denke, das ist eine gute Pace - auch wenn ich mir die Daten der Leute vor mich anschaue. Brad ist da meine Referenz und es zeigt, dass es eine gute Pace ist. Der Speed ist da – wir müssen nur am Sonntag alle Teile zusammenfügen. Es gibt keine Ausreden.»

«Ich freue mich jetzt auf Valencia», gesteht Fernandez. «Es ist eine Piste, auf der ich schon im Vorjahr auf dem MotoGP-Bike einige Runden fahren konnte und die ich zudem gut kenne – das wird sicher helfen. Wir wollen die Saison mit einem guten Ergebnis beenden.»

«Die Pace ist wieder da auch das gute Gefühl im Rennen. Auch die Quali war gut – wir haben einen Weg gefunden für beide Sachen. Ich darf einfach keine Fehler machen. Alles läuft jetzt ein wenig besser zusammen. Wir müssen das alles zeigen und am Sonntag performen. Ich hoffe, wir schaffen in Valencia ein gutes Resultat und müssen nicht bis nächstes Jahr warten.»

Ergebnis MotoGP-Rennen, Doha (19.11.):

1. Di Giannantonio, Ducati, 22 Rdn in 41:43,654 min

2. Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec

3. Marini, Ducati, + 4,408

4. Viñales, Aprilia, + 4,488

5. Binder, KTM, + 7,246

6. Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7. Quartararo, Yamaha, + 7,828

8. Bastianini, Ducati, + 8,239

9. Miller, KTM, + 11,509

10. Martin, Ducati, + 14,819

11. Marc Márquez, Honda, + 14,964

12. Zarco, Ducati, + 17,431

13. Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14. Mir, Honda, + 18,673

15. Augusto Fernández, KTM, + 21,455

16. Morbidelli, Yamaha, + 21,474

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 22,142

18. Pol Espargaró, KTM, + 27,194

19. Nakagami, Honda, + 27,740

– Aleix Espargaró, Aprilia, 16 Runden zurück

– Lecuona, Honda, 1. Runde nicht beendet

Ergebnis MotoGP-Sprint, Doha (18.11.):

1. Martin, Ducati, 11 Rdn in 20:52,634 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20. Bastianini, Ducati, + 35,553

– Aleix Espargaró, Aprilia, 10 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 1. Runde nicht beendet

MotoGP-WM-Stand nach 37 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 437 Punkte. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 663 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 620 Punkte (Weltmeister). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.