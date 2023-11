Jerez: Bradl und Pirro bereiten Valencia-Test vor

Bis zum ersten Wintertest mit allen Stars müssen sich die MotoGP-Fans noch bis zum Dienstag gedulden, die Testfahrer von Honda und Ducati liefern uns aber jetzt schon einen Vorgeschmack auf 2024: Die Bilder.

Am Wochenende wird beim Saisonfinale in Valencia der MotoGP-Titel 2023 vergeben, gleichzeitig wird hinter den Kulissen aber auch schon alles für den einzigen und daher besonders wichtigen Testtag mit den Stammfahrern vor der Winterpause vorbereitet: Am Dienstag, 28. November beginnt auf dem Circuit Ricardo Tormo die Vorsaison 2024 – unter anderem dürfen sich Fans dann auf das Debüt von Marc Márquez auf der Gresini-Ducati und den ersten MotoGP-Runden von Moto2-Weltmeister Pedro Acosta auf der RC16 freuen.

Gespannt wird natürlich auch beobachtet, was sich die Hersteller für 2024 einfallen lassen, obwohl der letzte Entwicklungsstand dann üblicherweise erst bei den Testfahrten im Februar auf die Strecke gebracht wird (vom 6. bis 8. Februar in Sepang und vom 19. bis 20. Februar in Katar).

Zur Vorbereitung des Valencia-Tests sind die Testteams von HRC und Ducati in dieser Woche auf dem Circuito de Jerez im Einsatz – Michele Pirro am Mittwoch und Donnerstag, Stefan Bradl fährt sogar schon seit Montag drei Tage. Äußerlich klar zu erkennen ist dabei, dass an der RC213V wie schon beim vorangegangenen Test in Jerez (31. Oktober und 1. November) unter anderem an der Aerodynamik gefeilt wird.

Ebenfalls in Jerez im Einsatz ist Jonas Folger, er testet neben Mika Kallio auf einer Moto2-Maschine für WP Suspension. Die zum Pierer Mobility-Konzern gehörenden Firma hat mit KTM bereits 14 Moto2-GP-Siege erreicht und plant in der kommenden Saison die Moto2-Teams von Red Bull KTM Ajo, GASGAS Aspar und Liqui Moly Husqvarna IntactGP von Öhlins auf WP umzurüsten.