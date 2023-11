Hiobsbotschaft: Letzter Tanz für RNF-Aprilia-Team?

Das neue CryptoDATA-RNF-Aprilia-Kundenteam steht offenbar vor dem Zusammenbruch. Jetzt könnte es von Investoren aus Amerika aufgefangen werden.

In den Sozialen Medien postete Razlan Razali, Teamprinzipal des CryptoDATA-Aprilia-RNF-Teams, vor dem Valencia-GP einen kryptischen Hinweis. «Last dance...», war da in weisser Schrift auf rotem Untergrund zu lesen.

Sollte der Hinweis auf den «letzten Tanz» einfach auf das WM-Finale hindeuten? Oder auf den letzten Aufritt des RNF-Teams, das in finanziellen Schwierigkeiten steckt, wie SPEEDWEEK.com am gestrigen Mittwoch verlautbart hat?

Das war schwer zu sagen, da in einer Pressemitteilung fast gleichzeitig Teamchef Razlan Razali und Teammanager Wilco Zeelenberg schon über den Dienstag-Test sprachen, bei dem die Mannschaft erstmals die Aprilia RS-GP23 testen sollte.

Schon im Juli hatte der KTM-Vorstandsvorsitzende Stefan Pierer von Budgetproblemen der RNF-Mannschaft berichtet. Er machte sich damals Hoffnungen, die beiden Teamplätze für 2024 übernehmen zu können.

Razali führte von 2019 bis 2021 das erfolgreiche Petronas-Yamaha-Team, das mit Morbidelli und Quartararo 2020 sechs MotoGP-Rennen gewann und mit «Morbido» den zweiten WM-Rang sicherstellte.

Doch nach 2021 zog sich Petronas als Geldgeber zurück. Der italienische Energiekonzern WithU sprang in die Bresche und unterzeichnete einen Drei-Jahres-Vertrag, kündigte aber die Zusammenarbeit bereits in Misano 2022 auf. Dann wurde für 2023 über die Vermittlung der Dorna ein Deal mit dem undurchsichtigen CryptoDATA-Konzern aus Rumänien vereinbart. Die Rumänen kauften 60 Prozent des RNF-Teams und beschäftigen Razali als Teamprinzipal weiter, er hält 40 Prozent der Anteile.

Übrigens: Die Firmenbezeichnung RNF setzt sich aus den Namen von Razalis drei Kindern zusammen – Razali, Nadia und Farouk.

Weil sich Miguel Oliveira inzwischen zum dritten Mal verletzt hat und Raúl Fernández nur einzelne Lichtblicke (Bestzeit in Doha am Freitag) offenbarte und in Malaysia heftig über das Material wetterte, war die euphorische Stimmung, die die RNF-Mannschaft vor einem Jahr in Valencia bei der Vorstellung des neuen Geldgebers an den Tag gelegt hatte, bald verflogen. Im März hätte das neu gestylte Team noch pompös im Casino von Estoril/Portugal präsentiert worden, kurzfristig wurde aber eine virtuelle Vorstellung daraus.

Von den CryptoData-Verantwortlichen war in letzter Zeit nicht viel zu sehen. Ovidiu Toma, Chief Executive Officer und Firmengründer, und Bogdan Mărunţiş, Global Strategy Manager und Gründer, kamen als Namensgeber für den CryptoDATA-Österreich-GP zum MotoGP-Sport. Letzte Woche besuchten sie das Team beim Flutlicht-GP in Lusail.

Heute war in Valencia zu hören, das RNF-Team werde nach dem WM-Finale nicht mehr in der jetzigen Form existieren.

Der britische Manager Jeremy Appleton, zuletzt für Alpinestars und Triumph tätig, brachte amerikanische Investoren nach Valencia, die den Rennstall übernehmen werden.

Aprilia-Rennchef Massimo Rivola macht sich keine übertriebenen Sorgen. Denn er hat die Fahrer unter Vertrag und befindet sich im Besitz der RS-GP22-Bikes, die nur geleast waren.

Falls es jetzt beim Aprilia-Kundenteam zu einem neuerlichen Eigentümerwechsel kommt, in der Petronas-Ära war der Sepang Circuit Besitzer des Rennstalls, muss Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta seinen Segen dazu geben.

«Wir verteilen die MotoGP-Plätze für die Teams kostenlos und nehmen sie üblicherweise zurück, wenn die Betreiber nicht mehr das nötige Budget auftreiben», lautet die Strategie von Ezpeleta.

Das war zum Beispiel 2018 der Fall, als Jorge «Aspar» Martinez seine beiden Slots wegen hoher Schulden an Petronas-Yamaha abtrat und die Dorna die beiden Marc-VDS-Honda Plätze vorübergehend stilllegte. Die beiden MRC VDS-Slots bekam dann Aprilia Racing für 2022 – nach der Trennung von Joint-Venture-Partner Gresini Racing.

Die Pierer Mobility AG kommt für die Übernahme der RNF-Slots für 2024 nicht mehr in Frage, denn das Material für zwei neue Fahrer hätte spätestens im Juli oder August bestellt werden müssen.

Außerdem will die Dorna lieber ein zweites Aprilia-Team als eine dritte KTM-Formation.

Ergebnisse MotoGP-Rennen Doha (19.11.):

1. Di Giannantonio, Ducati, 22 Rdn in 41:43,654 min

2. Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec

3. Marini, Ducati, + 4,408

4. Viñales, Aprilia, + 4,488

5. Binder, KTM, + 7,246

6. Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7. Quartararo, Yamaha, + 7,828

8. Bastianini, Ducati, + 8,239

9. Miller, KTM, + 11,509

10. Martin, Ducati, + 14,819

11. Marc Márquez, Honda, + 14,964

12. Zarco, Ducati, + 17,431

13. Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14. Mir, Honda, + 18,673

15. Augusto Fernández, KTM, + 21,455

16. Morbidelli, Yamaha, + 21,474

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 22,142

18. Pol Espargaró, KTM, + 27,194

19. Nakagami, Honda, + 27,740

– Aleix Espargaró, Aprilia, 16 Runden zurück

– Lecuona, Honda, 1. Runde nicht beendet

Ergebnisse MotoGP-Sprint Doha (18.11.):

1. Martin, Ducati, 11 Rdn in 20:52,634 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20. Bastianini, Ducati, + 35,553

– Aleix Espargaró, Aprilia, 10 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 1. Runde nicht beendet

MotoGP-WM-Stand nach 37 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 437 Punkte. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 663 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 620 Punkte (Weltmeister). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.