Marini über Martin: «Dann darf man das nicht machen»

VR46-Ducati-Fahrer Luca Marini holte sich in Valencia beim Finale der MotoGP-WM in seinem letzten Rennen mit der Desmosedici Rang 9 und sprach anschließend über das neue Abenteuer bei Repsol Honda.

Valentino Rossis Halbbruder Luca Marini erkämpfte am Sonntag beim letzten Rennen der MotoGP-WM in Valencia Position 9. Der Italiener kam im spanischen Tollhaus mit knapp zehn Sekunden Rückstand auf Weltmeister und Kumpel Pecco Bagnaia ins Ziel, zeigte ein eher unauffälliges Rennen, während sich Mooney-VR46-Teamkollege Marco Bezzecchi schon früh in den Kies verabschiedete.

«Von meiner Seite war es gut, ich habe ein gutes Rennen gezeigt», urteilte Marini. «Ich hatte das ganze Wochenende Probleme. Der Start war gut, meine Pace war okay – ich habe das Rennen auf einer guten Position beendet. Es ist jetzt der Moment, dem Team zu danken, was wir in den vergangenen Jahren erreicht haben. Jetzt schaue ich auf den Dienstag, dann startet mein neues Abenteuer. Ich bin voller Motivation und Energie, um meine 2024er-Saison zu beginnen.»

In welchem Bereich konnte sich Marini dieses Jahr am meisten steigern? «Im Qualifying, auf eine heiße Runde», überlegte er. «In dieser Saison war ich echt stark. Auch in der Quali-Wertung bin ich eventuell sogar Dritter hinter Pecco und Jorge. Das hat sehr geholfen, um eine gute Saison zu zeigen. Ich bin vielleicht der Fahrer, der sich am meisten gesteigert hat.»

Zum Vorfall zwischen Martin und Bagnaia in der Anfangsphase sagte Marini: «Ich habe es im TV gesehen. Wenn man einem anderen Fahrer folgt, dann muss man 20 Meter früher bremsen, weil der Anpressdruck fehlt. Es ist nicht nur der Grip vorne. Es fehlt die gesamte Wirkung der Verkleidung, es gibt dann nur verwirbelte Luft. Das ist ein Problem beim Verzögern. Man muss wissen, dass so was passiert. Wenn man Weltmeister werden will, darf man das nicht machen. Aber Jorge war auch sehr unter Druck, während Pecco das Rennen nur fertigfahren musste.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen Valencia (26.11.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 Runden in 40:48,525 min

2. Johann Zarco (F), Ducati, +0,360 sec

3. Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4. Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6. Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9. Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14. Pol Espargaró (E), KTM

– Alex Rins (E), Honda, 19 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 18 Runden zurück

– Enea Bastianini (I), Ducati, 9 Runden zurück

– Augusto Fernández (E), KTM, 9 Runden zurück

– Marc Márquez (E), Honda, 5 Runden zurück

– Jorge Martin (E), Ducati, 5 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, erste Runde nicht beendet



*= 3-Sekunden-Strafe (Reifendruck-Vergehen)

Ergebnisse MotoGP-Sprint Valencia (25.11.):

1. Martin, Ducati, 13 Runden in 19:38,827 min

2. Binder, KTM, +0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, +2,122

4. Viñales, Aprilia, +3,106

5. Bagnaia, Ducati, +4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7. Bezzecchi, Ducati, +4,502

8. Alex Márquez, Ducati, +5,578

9. Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12. Miller, KTM, +8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14. Pol Espargaró, KTM, +12,453

15. Bastianini, Ducati, +12,599

16. Nakagami, Honda, +13,787

17. Marini*, Ducati, +13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19. Rins, Honda, +20,378

20. Savadori, Aprilia, +25,017

– Quartararo, Yamaha, 9 Runden zurück



*= 3-Sekunden-Strafe (Reifendruck-Vergehen)

MotoGP-WM-Endstand nach 39 Rennen:

1. Bagnaia, 467 Punkte. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 700 Punkte. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 653 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.