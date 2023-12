FIM Awards in Liverpool: Alle Weltmeister geehrt

Die Anzahl der FIM-Weltmeister sprengte auch 2023 wieder alle Grenzen: Champions, so weit das Auge reicht

FIM Awards 2023 in Liverpool: Bagnaia mit der WM-Medaille

Die Motorrad-Weltmeister von 2023 wurden vom Motorrad-Weltverband FIM in Liverpool bei den «FIM Awards» ausgezeicnet und gefeiert.

Die FIM Awards-Gala vereinte in Liverpool knapp eine Wiche nach dem spannenden MotoGP-Finale die Stars der Zweiradszene im englischen Liverpool. Die «World Champions» aus allen unterschiedlichen Disziplinen wurden bei einer stilvollen Feier für ihre Erfolge geehrt. Die GP-Weltmeister Bagnaia, Acosta und Masià hatten sich für diesen Auftritt ziemlich in Schale geworfen.

MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) freute soch über seinen zweiten Titelgewinn in der Königsklasse. Er ist in der MotoGP-Viertakt-Ära (sie begann 2022) neben Valentino Rossi und Marc Márquez der einzige Fahrer, der seinen Titel erfolgreich verteidigen konnte.

Moto2 World Champion Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) hatte während der Woche am Dienstag in Valencia erst,als sein GASGAS-MotoGP-Bike getestet. Moto3-World Champion Jaume Masiá (Leopard Racing) hat dort am Montag erstmals seine neuen Kalex für die Moto2-Saison bei Pertamina SAG probegefahren.

Dazu wurde Mattia Casadei (HP Pons Los40) als erster MotoE-Weltmeister der Geschichte gefeiert. Superbike-Weltmeister Álvaro Bautista und Moto3-JuniorGP Champion Angel Piqueras holten sich ihre Medaillen und Diplome ab.

Für seine Verdienste während 40 Jahren als Motorrad-GP Berichterstatter wurde auch SPEEDWEEK.com-Mitarbeiter Michael Scott von der FIM ausgezeichnet.