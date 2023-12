Brad Binder (KTM): Enduro-Debüt bei «Roof of Africa»

Südafrikas MotoGP-Ass Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) wagte nach Ende der MotoGP-Saison 2023 als Härtetest einen Abstecher in die Enduro-Szene.

Brad Binder tauschte dieser Tage die RC16 aus der MotoGP-WM gegen ein Enduro-Bike. Der Südafrikaner nahm von Donnerstag bis Samstag in Lesotho an der legendären Hard Enduro-Rallye «Roof of Africa» teil.

Für Binder war es der erste Einsatz bei einem Enduro-Rennen, aufgrund der Verbundenheit zu den Kinigadners trat er im Kini-KTM-Outfit an – und schaffte unter mehr als 230 Teilnehmern als 88. der Bronze-Klasse beim Debüt die Zielankunft. Der 28-Jährige hatte dabei auch seinen jüngeren Bruder Darryn im Schlepptau, der in der Moto2 beim Memminger Team Liqui Moly Husqvarna IntactGP unter Vertrag steht.

Die Binders wurden bei ihrem Härtetest von Südafrikas Enduro-Ikone Alfie Cox eingewiesen und betreut. Cox betreibt in Südafrika seit vielen Jahren in Kwazulu-Natal den Import von KTM und GASGAS-Motorrädern. Die Binder-Brüder begannen ihre Karrieren – unterstützt von ihrem Vater – wie viele Kollegen im Offroad im Motocross.

Interessant: Der ehemalige Südtiroler Motocross-Star Arno Drechsel, einst ein Kontrahent von Heinz Kinigadner in der 250er-Motocross-WM, fuhr in der Bronze-Kategorien auf P9. Star aus der Enduro-Welt und Sieger der Gold-Klasse war beim Event Wade Young.