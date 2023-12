Red Bull Ring: Ein Ticket für alle Highlights 2024

Die Auftritte der MotoGP und Formel 1 markieren in Spielberg 2024 einmal mehr die beiden Sommer-Highlights, eingebunden in das Red Bull Ring Classics im Frühjahr und die DTM im Herbst.

Von 16. bis 18. August 2024 sind die MotoGP-Asse wieder auf dem Red Bull Ring zu Gast. Im Racing-Paradies in der Steiermark ist zusätzlich zu packenden Zweikämpfen und Überholmanövern ein prall gefülltes Side-Event-Paket mit Live-Acts, Stunt-Shows und Autogramm-Sessions in der «MotoGP Bike City» garantiert.

Zwei Heimsiege feierte KTM in der Zweirad-Königsklasse bisher in Spielberg (2020, 2021). Folgt nächstes Jahr der nächste Triumph? Sicher ist: Vergünstigte Tickets für den Motorrad Grand Prix von Österreich 2024 gibt es noch bis 31. Dezember.

Auch die Formel-1-Teams errichten traditionell im Sommer ihre beeindruckenden Motorhomes am Spielberg. Der Boom der Königsklasse auf vier Rädern lässt sich auch am Ansturm auf die Tickets für den Austrian GP 2024 ablesen – das Rennen um die besten Plätze für den «Formula 1 Großer Preis von Österreich 2024» am Red Bull Ring biegt in die Zielgerade ein. Wer von 28. bis 30. Juni Teil dieses Motorsport-Festivals mit legendärem Rahmenprogramm sein möchte, sollte schnell zuschlagen.

Kein Highlight verpassen mit dem «Season Pass»

Die besten Rennfahrer der Welt kommen 2024 wieder ins Herz der Steiermark und sorgen für erstklassigen Motorsport an einem Ort. Mit einem Ticket sichern sich Fans die vier Highlight-Events am Red Bull Ring: Der «Season Pass» ist neben der Formel 1 und der MotoGP auch das Tor zur lebendigen Motorsport-Geschichte beim Red Bull Ring Classics (7. bis 9. Juni) und zu packenden Rad-an-Rad-Duellen in der DTM (27. bis 29. September).

Die Variante «Premium» garantiert bei Formel 1, MotoGP und DTM einen Platz auf der Start-Ziel-Tribüne samt reserviertem Parkplatz, die Variante «Standard» einen Stehplatz bei Formel 1 und MotoGP sowie freie Sitzplatzwahl beim Red Bull Ring Classics und bei der DTM.

Wer ein Auge auf aktuell nicht verfügbare Steh- oder Start-Ziel-Tribünenplätze für die Formel 1 geworfen hat, ist mit dem Season Pass fix dabei. Schnell zuschlagen lautet auch hier die Devise – das Kontigent ist limitiert.

Details zum Kalender 2024, Tickets für die Highlight-Rennserien und alle weiteren Informationen gibt es unter www.redbullring.com.

Tipp: Wer auch im Winter jede Menge Action sucht, ist am Red Bull Ring genau richtig – egal ob mit dem Schneemobil, dem Offroad-Buggy oder dem KTM X-Bow, der Winter am Ring hat viel zu bieten.