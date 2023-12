Champion Pecco Bagnaia: Großer Empfang bei Juve

MotoGP-Doppelweltmeister Francesco «Pecco» Bagnaia durfte sich am Wochenende über einen tollen Empfang beim italienischen Kult-Fußballclub Juventus Turin freuen.

Ducati-MotoGP-Held Pecco Bagnaia unternahm am Wochenende einen spannenden Ausflug in das Fußballstadion seiner Heimatstadt Turin. Bagnaia (26) hatte sich dafür nicht irgendein Match ausgesucht, sondern das Top-Duell in der italienischen Serie A zwischen «Juve» und dem Meister Neapel.

Der MotoGP-Doppelweltmeister, der seit Jahren zu Trainingszwecken in Pesaro an der Adriaküste wohnt, wurde als Stargast vor dem Match begrüßt und von den Tifosi in der prall gefüllten Arena gefeiert. Nach der frenetischen Begrüßung durch den Juve-Stadionsprecher schallten laute «Pecco, Pecco»-Sprechchöre von den Tribünen – Bagnaia zeigte sich davon auch sichtlich gerührt.

Auch ein exklusives Geschenk durfte Bagnaia nach seinem Auftritt mit nach Hause nehmen. Dem Ducati-Star wurde nämlich am Spielfeldrand durch das Management des Vereines ein originales Juve-Trikot mit der Nummer 1 übergeben, das edel hinter einem Bildrahmen drapiert wurde. Das edle Stück trägt zudem sämtliche Autogramme der Juve-Mannschaft.

Der Abend wurde für Bagnaia schließlich noch durch den knappen 1:0-Sieg von Juventus perfekt – der Siegtreffer fiel in der 51. Minute durch Gatti.

Übrigens: Während Bagnaia seit Kindesbeinen die Daumen für «Juve» drückt, ist sein Lehrmeister Valentino Rossi (44) ein eingefleischter Fan von Inter Mailand und besucht dort auch immer wieder Schlagerspiele. In der Serie A-Tabelle belegt Juve im Moment mit zwei Punkten Rückstand auf Inter Rang 2.

Die WM-Feierlichkeiten setzen sich für Bagnaia am kommenden Freitag fort: Ducati lädt in der Unipol-Arena von Bologna unter dem Motto «Campioni in Festa» alle Fans zur großen Party mit Bagnaia, Bezzecchi und Martin sowie Superbike-Weltmeister Álvaro Bautista und Supersport-Champion Nicolò Bulega. Der Eintritt ist frei, Anmeldung und weitere Informationen gibt es unter www.ducati.com.

MotoGP-WM-Endstand nach 39 Rennen:

1. Bagnaia, 467 Punkte. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 700 Punkte. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 653 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.