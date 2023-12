MotoGP-Crew-Chiefs: Wer 2024 mit wem arbeitet

Honda-Werksfahrer Joan Mir hat mit Santi Hernandez nun einen spanischen Landsmann an seiner Seite

Marc Márquez arbeitete beim Valencia-Test erstmals mit Frankie Carchedi in der Gresini-Box

Das Sesselrutschen der Crew-Chiefs hält sich für die MotoGP-Saison 2024 trotz zahlreicher Fahrerwechsel in Grenzen. Es gibt aber natürlich trotzdem einige ungewohnte Konstellationen in den Boxen.

Sechs MotoGP-Piloten wechseln für 2024 ihre Team-Farben, dazu kommt mit Moto2-Weltmeister Pedro Acosta ein Klassenneuling ins 22-köpfige Feld. Interessant: Kein einziger Fahrer nimmt seinen bisherigen Crew-Chief mit in die neue Box, selbst Marc Márquez musste sich nach 13 gemeinsamen Jahren von Santi Hernandez trennen, der ihn schon in der Moto2-Klasse betreut hatte.

Bei Gresini Racing arbeitet der achtfache Weltmeister künftig mit Frankie Carchedi zusammen, der in diesem Jahr eine wesentliche Rolle in der Entwicklung von Fabio Di Giannantonio zum MotoGP-Sieger spielte, wie der Römer selbst immer wieder betonte, und zuvor 2020 im Suzuki-Werksteam an der Seite von Joan Mir schon einen MotoGP-Titelgewinn bejubelte.

«Das wird seltsam sein und gewöhnungsbedürftig. Denn ich arbeite seit 13 Jahren mit Santi Hernandez als Crew-Chief zusammen. Ich wusste das aber natürlich, als ich den Vertrag unterschrieben habe», betonte Marc Márquez, der mit Javi Ortiz nur einen Mechaniker zu Gresini mitnahm. «Ich akzeptiere diese Situation, denn ich weiß, dass Frankie sehr präzise arbeitet. Ich habe Erkundigungen über ihn eingezogen. Ich gehe nicht blind in ein neues Team. Ich habe mich informiert, wer Frankie ist und was er schon alles geleistet hat. Er war mit Joan Mir Weltmeister, er hat ein gutes Arbeitssystem und arbeitet sehr sorgfältig. Ich hoffe, dass ich von Anfang an ein gutes Verhältnis zu ihm aufbauen kann.»

Santi Hernandez blieb im Repsol-Honda-Werksteam, wechselte aber die Boxenseite: Seit dem Valencia-Test arbeitet er mit Joan Mir zusammen. Der bisherige Crew-Chief des Mallorquiners, der Italiener Giacomo Guidotti, kümmert sich dagegen ab sofort um seinen Landsmann und Neuzugang Luca Marini.

Rookie Acosta bekam im GASGAS Factory Racing Tech3 Team mit Paul Trevathan einen erfahrenen Mann zur Seite gestellt, in diesem Jahr und zuvor schon von 2017 bis 2020 jeweils Cheftechniker von Pol Espargaró bei den Österreichern. Dazwischen kümmerte sich der Neuseeländer um Miguel Oliveira.

«Wir haben überlegt, welcher ist der richtige Crew-Chief für Pedro – mit Erfahrung und Ruhe? Deshalb haben wir Paul Trevathan für ihn ausgewählt», erklärte Pit Beirer im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Der war ja 1999 schon Crew-Chief von einem gewissen Beirer beim Kawasaki-Motocross-Team.» Und zwar nicht ganz erfolglos: «Pit Bull» wurde damals 250-ccm-Vizeweltmeister.

Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, Alex Rins und Johann Zarco arbeiten in ihren neuen Teams jeweils mit den Crew-Chiefs ihrer Vorgänger zusammen. Das neue Aprilia-Kundenteam von Trackhouse übernimmt für Miguel Oliveira und Raúl Fernández die bisherige Boxenmannschaft des RNF-Teams.

2024: Die MotoGP-Teams und ihre Crew-Chiefs

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo: Diego Gubellini

Alex Rins: Patrick Primmer



Repsol Honda Team

Joan Mir: Santi Hernandez

Luca Marini: Giacomo Guidotti



Ducati Lenovo Team

Enea Bastianini: Marco Rigamonti

Francesco «Pecco» Bagnaia: Cristian Gabarrini



Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder: Andres Madrid

Jack Miller: Cristhian Pupulin



Aprilia Racing

Aleix Espargaró: Antonio Jimenez

Maverick Viñales: José Manuel Cazeaux



Prima Pramac Racing

Jorge Martin: Daniele Romagnoli

Franco Morbidelli: Massimo Branchini



LCR Honda

Johann Zarco: David Garcia

Takaaki Nakagami: Klaus Nöhles



GASGAS Factory Racing Tech3

Pedro Acosta: Paul Trevathan

Augusto Fernández: Alex Merhand



Trackhouse Aprilia Racing

Miguel Oliveira: Giovanni Mattarollo

Raúl Fernández: Noe Herrera



Gresini Racing

Alex Márquez: Donatello Giovanotti

Marc Márquez: Frankie Carchedi



Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Marco Bezzecchi: Matteo Flamigni

Fabio Di Giannantonio: David Muñoz

2023: Die MotoGP-Teams und ihre Crew-Chiefs

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo: Diego Gubellini

Franco Morbidelli: Patrick Primmer



Repsol Honda Team

Marc Márquez: Santi Hernandez

Joan Mir: Giacomo Guidotti



Ducati Lenovo Team

Enea Bastianini: Marco Rigamonti

Francesco «Pecco» Bagnaia: Cristian Gabarrini



Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder: Andres Madrid

Jack Miller: Cristhian Pupulin



Aprilia Racing

Aleix Espargaró: Antonio Jimenez

Maverick Viñales: José Manuel Cazeaux



Prima Pramac Racing

Johann Zarco: Massimo Branchini

Jorge Martin: Daniele Romagnoli



LCR Honda

Alex Rins: David Garcia

Takaaki Nakagami: Klaus Nöhles



GASGAS Factory Racing Tech3

Pol Espargaró: Paul Trevathan

Augusto Fernández: Alex Merhand



CRYTODATA Aprilia RNF Team

Miguel Oliveira: Giovanni Mattarollo

Raúl Fernández: Noe Herrera



Gresini Racing

Alex Márquez: Donatello Giovanotti

Fabio Di Giannantonio: Frankie Carchedi



Mooney VR46 Racing Team

Luca Marini: David Muñoz

Marco Bezzecchi: Matteo Flamigni