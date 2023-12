Marc Márquez: «Repsol Honda wird immer Familie sein»

Mit dem Saisonfinale in Valencia ging die einstige Erfolgsgeschichte von Repsol Honda und Marc Márquez zu Ende. Einen emotionalen Rückblick bietet Honda den MotoGP-Fans nun auch in Buchform an.

Zum Abschied von Marc Márquez gestaltete Honda ein auf 93 Stück limitiertes Buch, das exklusiv an Teammitglieder und Partner verteilte wurde. Den Fans wurde das «Farewell Book» nun aber zumindest in einer Online-Version zugänglich gemacht: Neben den Meilensteinen und WM-Feiern werden auch die schwierigen Momente von 2013 bis 2023 mit jeder Menge sehenswertem Fotomaterial und kurzen Texten nachgezeichnet.

Ein Auszug aus dem Vorwort von Marc selbst gewährt zudem einen Einblick in das Seelenleben des sechsfachen MotoGP-Champions und 59-fachen GP-Siegers der Königsklasse. Darin bringt er noch einmal seine tiefe Verbundenheit zum Repsol-Honda-Werksteam zum Ausdruck:

«Unsere gemeinsame Reise begann 2012, als ich meinen ersten Vertrag mit HRC unterzeichnete, mit gerade einmal 19 Jahren, und von dem Tag an konnte ich es kaum erwarten, nach Valencia zu kommen, um das Motorrad zu testen – ein Motorrad und ein Team, von dem ich von Kindesbeinen an geträumt hatte. Gemeinsam schufen wir tausende Erinnerungen und erlebten einige der besten und schlimmsten Momente meines Lebens, aber immer zusammen. Ich kam als Kind ins Repsol Honda Team – ein Kind mit dem Traum, Weltmeister zu werden. Jetzt bin ich ein Mann – ein Mann, der so viel gelernt hat, nicht nur über das Rennfahren, sondern auch über das Mensch-Sein.»

«Mit dem Repsol Honda Team fand ich eine Familie. Ich kam 2013 in ein neues Umfeld, das mich mit offenen Armen empfing. Ich fand Freunde, Brüder, Schwestern und Onkel im Team und 2014 wuchs die Familie wieder, als alle aus der Moto2 dazustießen. Gemeinsam verbrachten wir mehr als 200 Tage fern von zu Hause, tausende Stunden an Flughäfen und im Flugzeug, bei Events, Essen oder Feiern – in den guten wie in den schlechten Zeiten. Jeder bei HRC hat mich auf seine Weise geprägt, nicht nur auf, sondern auch neben der Strecke.»

«Wir stellten uns gemeinsam so vielen Herausforderungen und lernten viele Lektion, angefangen von 2015, den Verletzungen, 2020 und den Höhen und Tiefen, die folgten. Jetzt stehe ich vor dem größten und schwierigsten Schritt meiner Karriere, da ich die Gewissheit und Sicherheit eines Werks, eines Teams, einer Familie verlasse, mit der ich gewachsen bin. Manchmal bringt dich das Leben dazu, Risiko einzugehen und deine Komfortzone zu verlassen, und an diesem Punkt stehe ich jetzt. Ich hoffe, dass wir eines Tages wieder gemeinsam lächeln und tanzen werden, wie wir es in diesen elf vergangenen Jahren immer getan haben.»

«Ihr wart, seid und werdet immer meine Familie sein, wo auch immer ich bin», schloss der künftige Gresini-Ducati-Pilot Marc Márquez seine Abschiedsbotschaft an seine langjährige Honda-Mannschaft.