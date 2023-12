Sturzkönig 2023: Marc Márquez mit persönlichem Rekord

Finale in Valencia: Dieser harte Abflug in Kurve 4 markierte das Ende von Marc Márquez' Honda-Ära

An den 20 GP-Wochenenden der Saison 2023 wurden über alle Klassen 1012 Stürze gezählt, die meisten davon entfielen auf die MotoGP – und insbesondere auf die Repsol-Honda-Werksfahrer Marc Márquez und Joan Mir.

Ganze 358 Stürze wurden in der offiziellen Crash-Statistik für die MotoGP-Klasse 2023 erfasst, im Schnitt also 17,9 pro Rennwochenende. Immerhin sank damit die Sturzquote im Vergleich zum ersten Viertel der Saison doch klar. Denn in den ersten fünf Grands Prix mit dem neuen Sprint-Format gab es durchschnittlich noch 22,8 Stürze pro MotoGP-Wochenende.

Die Königsklasse blieb 2023 allerdings die Kategorie mit den meisten Unfällen. In der Moto2 gab es 344 Stürze und selbst in der oft turbulenten Einsteigerklasse Moto3 gingen die Fahrer weniger häufig zu Boden, genau 310 Mal.

Zum Vergleich dazu die Crash-Zahlen der ebenfalls 20 Grands Prix langen Saison 2022: 335 Stürze in der MotoGP (im Schnitt 16,7 pro Event), 428 in der Moto2 (21,4 pro Event) und 343 in der Moto3 (17,5 pro Event).

Am häufigsten erwischte es 2023 die gebeutelten Repsol-Honda-Piloten: Marc Márquez lag in der unrühmlichen Wertung der Sturzkönige bereits zur Sommerpause in Front, obwohl er nach seiner Daumenverletzung von Portimão die Grands Prix in Las Termas, Austin und Jerez komplett verpasste und dazu jeweils das Hauptrennen auf dem Sachsenring und in Assen ausließ.

Der 30-jährige Spanier ging nach der Pause zunächst eigenen Aussagen zufolge bewusst weniger Risiko ein, dennoch steht am Ende seiner letzten Saison auf der RC213V mit 29 Stürzen ein persönlicher Rekord zu Buche, auf den der achtfache Weltmeister mit Sicherheit gerne verzichtet hätte. 2017 hatte er aber auch schon 27 Crashes gesammelt. Schmerzhafter Schlusspunkt seiner Honda-Ära war der heftige Abflug nach der Kollision mit Jorge Martin beim Finale in Valencia.

Übrigens: Die Crash-Könige der kleinen Klassen, Aron Canet in der Moto2 und David Alonso in der Moto3, blieben mit 24 bzw. 23 Stürzen hinter der Márquez-Marke zurück.

Marcs diesjähriger Teamkollege Joan Mir, der im Juni wegen einer Fingerverletzung drei Grands Prix verpasste und auch das Saisonfinale auf dem Circuit Ricardo Tormo nach einem frühen Sturz im FP1 wegen Nackenschmerzen nur in der Zuschauerrolle miterlebte, kam auf satte 24 Abflüge.

Den dritten Rang im Klassement der MotoGP-Sturzkönige teilen sich mit je 23 Ausrutschern Rookie Augusto Fernández aus dem GASGAS Factory Racing Tech3 Team und Aprilia-Routinier Aleix Espargaró, wobei der 34-jährige Spanier allein beim Malaysia-GP fünf Mal hinfiel (ganze vier Mal nur an einem völlig verpatzten Freitag in Sepang).

Von den Stammfahrern erwiesen sich Pecco Bagnaia (Ducati), Franco Morbidelli (Yamaha) und Maverick Viñales (Aprilia) mit jeweils nur sieben Stürzen als besonders sattelfest. Der Schönheitsfehler für den Weltmeister: Bagnaia verbuchte davon gleich fünf Stück in den Hauptrennen, was fünf Nuller bedeutete.

MotoGP-Stürze in der Saison 2023 (Tests ausgenommen):

Marc Márquez, Honda, 29

Joan Mir, Honda, 24

Aleix Espargaró, Aprilia, 23

Augusto Fernández, KTM, 23

Alex Márquez, Ducati, 21

Jack Miller, KTM, 21

Marco Bezzecchi, Ducati, 20

Pol Espargaró, KTM, 16

Luca Marini, Ducati, 16

Jorge Martin, Ducati, 16

Brad Binder, KTM, 15

Miguel Oliveira, Aprilia, 15

Johann Zarco, Ducati, 15

Enea Bastianini, Ducati, 13

Di Giannantonio, Ducati, 13

Raúl Fernández, Aprilia, 13

Takaaki Nakagami, Honda, 12

Fabio Quartararo, Yamaha, 9

Alex Rins, Honda, 8

Pecco Bagnaia, Ducati, 7

Franco Morbidelli, Yamaha, 7

Maverick Viñales, Aprilia, 7

Stefan Bradl*, Honda, 3

Iker Lecuona*, Honda, 3

Michele Pirro*, Ducati, 3

Jonas Folger*, KTM, 2

Lorenzo Savadori*, Aprilia, 2

Danilo Petrucci*, Ducati, 1

Takahashi Takumi*, Honda, 1

Dani Pedrosa*, KTM, 0

Cal Crutchlow*, Yamaha, 0

Álvaro Bautista*, Ducati, 0



*= Ersatz-/Wildcard-Fahrer