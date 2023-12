Fahrer, Manager & Co. zum Rückzug von G. Wiesinger

Günther Wiesinger zieht sich nach dem 31.12.2023 aus dem journalistischen Tagesgeschäft bei SPEEDWEEK.com zurück. Diese Neuigkeiten rief einige Reaktionen von langjährigen Wegbegleitern hervor.

Nach dem Leitartikel von Günther Wiesinger, in dem er am 24. Dezember seinen Rückzug als Chefredakteur und Geschäftsführer von SPEEDWEEK.com zum Jahresende ankündigte, meldeten sich viele Rennfahrer, Teammanager, Kollegen, Funktionäre und so weiter über E-Mail oder WhatsApp mit schmeichelhaften Botschaften.

Wir haben uns entschieden, eine kleine, bunte Auswahl dieser Nachrichten zu veröffentlichen, weil sie demonstrieren, dass SPEEDWEEK.com auch im internationalen Motorsport zur Pflichtlektüre geworden ist.

Hervé Poncharal, seit 30 Jahren GP-Teambesitzer, seit fast 15 Jahren Präsident der Teamvereinigung IRTA

Lieber Günther, ich habe auf gpone.com den Bericht von Paolo Scalera über dich gelesen. Nette Worte über eine große Person (in jeder Hinsicht), du hast sie völlig verdient. Auch ich möchte meine Dankbarkeit, meinen Respekt und meinen Stolz darüber ausdrücken, dass ich einige Zeit mit dir verbringen durfte. Ich habe dich im Lauf der Jahre ein bisschen kennengelernt und mitbekommen, wie du arbeitest. Die Leidenschaft und die Neugier bei der Suche nach Neuigkeiten, immer vom Willen und Ehrgeiz beseelt, der Erste zu sein, aber immer mit Respekt und Rücksicht auf deine geheimen Quellen, das unterscheidet dich und macht dich einzigartig. Ich bin sicher, du wirst nicht einfach komplett «Basta» sagen, sondern den GP-Sport zwischen zwei Rennradtrainings ein bisschen im Auge behalten. Wenn du vier Tage pro Woche trainierst, hast du immer noch drei übrig zum Schreiben. Vamos! Ich mag dich, Günther.



Dr. Robert Kreutz, Ex-Vorsitzender des FIM Medical Panels

Wunderbar geschrieben, eigentlich wie immer. Ich habe dich über 40 Jahre als Leser, Arzt, medizinischer Experte und Mitflieger, vielleicht auch als Freund begleitet. Das soll so bleiben. Damit ist alles gesagt. Melde dich, wenn du in Salzburg bist.

Danilo Petrucci, zweifacher MotoGP-Sieger auf Ducati, Achter der Superbike-WM 2023

Gratulation. Ich habe durch deinen Bericht erfahren, dass du Abschied nimmst. Was dich persönlich betrifft, sind das wirklich gute Neuigkeiten. Ich habe deine Kolumne mit Interesse gelesen und bin froh, ein kleiner Teil deiner Reise gewesen zu sein. Grande Günther!

Alberto Vergani, Ex-Manager von Melandri, jetzt von Petrucci, ehemaliger Grossaktionär der Helmmarke Nolan, nach 2019 mit seiner Firma «Opinion leader» bei Nolan und X-lite zuständig für Fahrerverträge und Communications

Du bist der Beste, ein Mythos. Du machst jetzt das Richtige zum richtigen Zeitpunkt – wie bisher immer in deinem Job.

Sandro Cortese, Moto3-Weltmeister 2012, Supersport-Weltmeister 2018

Auf diesem Weg möchte ich dir alles Gute für deinen neuen Lebensabschnitt und deinem wohlverdienten Leisertreten wünschen. Ich möchte mich für alles, was du in all den Jahren für mich gemacht hast, bedanken. Vom ersten Motorsport aktuell-Helm in der IDM bis zu deiner Hilfe bei meinen Verträgen mit dem Red Bull KTM Ajo-Team 2012 und dem Supersport-Yamaha-Team von Vesa Kallio. Du hast großen Anteil an meinen zwei Weltmeistertiteln. Jedes Mal warst du da und hast mich kurz vor meinem Karriereende immer wieder aufs richtige Pferd geleitet. Danke für deine offene und ehrliche Art. Ich werde deine Artikel auf Speedweek.com vermissen. Ich hoffe, wir werden uns auch weiter an der Rennstrecke sehen. Liebe Grüße.

Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse

«Schlechte Nachrichten. Aber gut für dich. Vielen Dank, Günther. Frohe Weihnachten.»



Adi Stadler, Ex-125-ccm-Europameister, GP-Pilot (125/250 ccm), jetzt HRC-Technik Support

Kaum zu glauben. Am zweiten Weihnachtsfeiertag um 6 Uhr in der Früh die Nachricht über das neue «Zeitalter». Ich wünsche dir alles Gute für deinen wohlverdienten Rückzug! Vielleicht können wir die Wendelstein-Radrundfahrt noch einmal in Angriff nehmen. Viele Grüße.



Luca Montiron, Ex-Japan-Italy Teambesitzer (MotoGP und Moto2)

«Ich verstehe, wenn du den zweiten Teil des Lebens beginnen willst. Gratulation zu deiner Karriere über die vielen Jahre. Ich kann mir vorstellen, dass dir die Motorsportfans Tribut zollen für die unglaubliche Arbeit, die du geleistet hast. Ich danke dir persönlich und außerdem im Namen der Motorsport-Community. Wir müssen uns bei deinem nächsten Rennradurlaub in Ligurien treffen, denn ich schulde dir ein Abendessen.

Hans Vontobel, ehemaliger 250-ccm-Pilot (SM und EM) aus der Schweiz

Zu deinem Rückzug wünsche ich dir das Allerbeste. Bleib‘ gesund und lebe deine Träume. Ich werde deine News und Top-Informationen vermissen. Dich kann keiner ersetzen.



Peter McLaren, langjähriger GP-Berichterstatter (crash.net)

Günther, Ich kann es nicht glauben, dass du jetzt aufhörst. Du hast gerade begonnen gut zu werden. Spaß beiseite: Gratulationen zu deiner Karriere. Das Media Centre wird ein langweiliger Raum sein ohne deinen Verstand und Humor. Ich hoffe, du wirst für ein paar «wild cards» zurückkehren und uns zeigen, wie es gemacht werden sollte.



Paul Butler, Ex-Teammanager im Yamaha-500-Werksteam von Kenny Roberts, bis 2011 MotoGP Safety Officer

Ich habe gerade dein Statement zum Rückzug gelesen! Eine gute Entscheidung aus den richtigen Gründen. Ich habe dieselbe Entscheidung im gleichen Alter 2011 getroffen – und nie bereut! Wenn die Tourist Trophy oder Gran Fondo-Radmarathon auf der Insel Man auf deiner Bucket List stehen, bist du in unserer bescheidenen Bleibe jederzeit willkommen. Mit den besten Wünschen, Paul und Vicky.



Adrian Bosshard, ehemalige Schweizer Motocross-Meister und dann Strassen-WM-Pilot (250 und 500 ccm), jetzt CEO bei der Swatch Group für die Marke Rado

Das kann doch nicht sein, diese weihnachtliche Hiobsbotschaft, Günther geht in Pension. Seit ich mich als Jüngling Ende der 1970er-Jahre mit dem Motorsport auseinandergesetzt habe, habe ich fast alle Racing-Informationen aus Powerslide, Motorsport aktuell, Speedweek und Speedweek.com aus deiner Feder konsumiert. Keiner kann dir das Wasser reichen, bezüglich Wissen, Erfahrung, Weitsicht, Schreibstil und Humor! Das kannst du doch deinen Fans nicht antun. Sehr schade.



Stefan Kurfiss, Ex-GP-Pilot 80 und 125 ccm, jetzt Suspension Engineer bei RW Racing (Moto2)

Irgendwann ist es einfach unvermeidlich, in deinem Fall dazu auch noch hochverdient. Ich werde dich, deine lockeren Sprüche und Witze sicher vermissen, bei so vielen Veranstaltungen gibt es nämlich sonst nicht mehr viel zu lachen! 1980 wurde ich die ersten Male im Powerslide erwähnt, als ich auf meiner 50er Kreidler ein paar Rennen gewonnen hatte. Später, als ich bei Dieter Stappert mit dem Stefan Kirsch für Chaz Davies oder Heidolf geschraubt hab, hast in Spielberg ein Foto vom Richy Müller und mir gebracht. Ganz schön lange Zeit, Günther, danke dafür! Ich hoffe, du lässt dich ab und zu mal in einem Paddock blicken, du kannst ja mit dem Fahrrad vorbeischauen. Mach’s gut, Günther, bleib’ gesund und genieße die Zeit.



William Favero, Communications Director Yamaha Motor Racing

Es war ein Vergnügen und eine Ehre, einen Teil meiner Rennkarriere mit dir teilen zu dürfen, Ich würde mich sehr über ein Wiedersehen freuen, irgendwo und irgendwann. Enjoy the best part of your life, Mr. Wiesinger!



David Emmett, Journalisten-Kollege von motogpmatters.com

Herzlichen Dank für all deine Hilfe während der Jahre. Ich gehe davon aus, dass ich dich trotzdem beim Sepang-Test sehe?



Rainer Braun, Ex-Autorennfahrer, Streckensprecher-Legende, TV-Kommentator, Buchautor, Journalist

Ich habe deinen Abschiedsbeitrag gelesen und gehöre zu denen, die deinen Weggang einerseits betrauern, anderseits aber auch Verständnis aufbringen. 51 Jahre im Pulverdampf der Rennstrecken sind eine verdammt lange Zeit – nach meinen jetzt 60 Jahren weiß ich, wovon wir reden. Du hast mich für die Mitarbeit bei Speedweek.com begeistert und ich war und bin sehr gerne dabei. In diesem Sinne alle guten Wünsche für Dich und gute Reise in ruhigere Fahrwasser. Herzlichst, Rainer.



Stefan Bradl, Moto2-Weltmeister 2011

Gratuliere! Du hast mir viel geholfen, gezeigt, gelernt – und das immer mit dem nötigen Schmäh. Danke dafür! Du darfst schon ein bisserl stolz sein auf das, was du geleistet hast. Bis bald. Liebe Grüsse, #6



Peter Öttl, fünffacher GP-Sieger, jetzt Liqui Moly Husqvarna-Teambesitzer Moto3

Servus Günther, ich wusste ja von dir, dass du aufhören wirst, aber jetzt ist es schon komisch. Da kommen schon viele Erinnerungen hoch. Es war eine lange gemeinsame Zeit. 1987 bei der EM auf dem Salzburgring haben wir uns zum ersten Mal getroffen. MSa habe ich damals schon immer gelesen, und du warst mir natürlich bekannt. Ich bin Dritter geworden und zum ersten Mal aufgefallen. Bei mir in der Galerie hängt eine Bilderwand, da ist dieses historische Ereignis festgehalten. Das ist jetzt 36 Jahre zurück. Ich war mal 15 Jahre weg aus dem GP-Paddock und hätte nicht gedacht, dass ich mal wieder zurückkomme. Jetzt bin ich noch da, und du schaust es dir künftig aus der Entfernung an. War eine coole Zeit zusammen, dafür danke. Mach’s guat, ich würde mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben.



Fritz Glänzel, GP-Fotograf, langjähgriger Weggefährte

Oh je, es wird wahr! Cool, dass ich zu den wirklich Wenigen gehört habe, welche es wussten. Und habe es für mich behalten. Wir hatten eine sehr schöne Zeit und Zusammenarbeit miteinander! Danke!



Fritz Müller, Formel-1-Fotograf und Logistik-Unternehmer

Sensationeller Text! Mehr sage ich dazu nicht. Traurig ist es jedenfalls. Ich kann dich sehr gut verstehen, aber nur weil ich es selber tat oder tue. Sonst hätte ich kein Verständnis dafür! Hoffe, wir bleiben in Kontakt. Die Grundinteressen werden sich ja nie verändern!



Harald Eckl, deutscher 250-ccm-Meisrer und GP-Pilot, dann Besitzer des Kawasaki-Werksteams (SBK, SSP und MotoGP)

Ich mach’s nicht so lang wie du. Danke, Günther, für die vielen Jahre, die wir zusammen im Fahrerlager verbringen durften. Dabei war der Reporter für mich nur der eine Teil. Noch wichtiger war mir der Mensch dahinter. Ein toller Mensch, Vater und vielleicht auch Ehemann (da muss ich bei Isabella noch mal genauer nachfragen) und Freund. Ich wünsche dir für die nächsten Jahre das Wichtigste: Gesundheit!

Genieße das, was du dir in all den Jahren geschaffen hast! Deine Familie, Hobbys und Respekt! Ich hoffe, wir treffen uns persönlich bald mal wieder. Ich drücke dich. Mach’s gut, mein Freund.



Paul Trevathan, Ex-Mechaniker von Pit Beirer (2. Rang Cross-WM 250 ccm/1999), Crew Chief bei GASGAS Tech3 mit Pedro Acosta

Ein super Artikel, und ich habe von einer Legende wie dir nichts anderes erwartet. Ich war über viele Jahre hinweg verwundert, was du alles in Erfahrung gebracht und geschrieben hast. Du hast dich nie verbogen und immer das geschrieben, was du wolltest und für richtig hieltst. Du bist von deinen Prinzipien nie abgewichen, das weiß ich sehr zu schätzen. Danke, mein Freund, für all die Gespräche, du warst immer ehrlich und korrekt, das habe ich stets mit Respekt zur Kenntnis genommen. Auch wenn du bei Speedweek aufhörst, bedeutet das nicht das Ende. Ich rechne damit, dass wir uns bei einigen Rennen wiedersehen. Hoffentlich haben wir dann Zeit, um uns gemütlich hinzusetzen und über die gute alte Zeit zu plaudern. Geniesse dein neues Leben! Ich wünsche dir das Allerbeste für das Neue Jahr und die Zeit danach. Und versprich mir, dass du mich jedes Mal besuchst, wenn du in der Nähe des Fahrerlagers bist!



Matthias Ehinger, Ex-GP-Pilot

Gerade habe ich deine Zeilen zum Motorradrennsportberichterstattungs-Ausstiegsplan gelesen. Seit 1978 gehörten deine Zeilen jede Woche zu meinem Pflichtprogamm. Danke dafür. Ich wünsche dir eine spannende Zeit danach. Achte weiter auf deine Gesundheit und viel Spaß bei deinen Strampeltouren. Ein spannendes 2024, Gruß Matthias.



Pit Beirer, 250-ccm-Motocross-Vizeweltmeister 1999, Motorsport-Direktor Pierer Mobility AG

Sehr schön geschrieben, kostet mich direkt eine Träne.



Ronny Lekl, GP-Fotograf, SPEEDWEEK.com-Mitarbeiter

Das ist ja mal ein Hammer, Günther. Da kannst du jetzt ausgiebig den Ruhestand genießen und genüsslich Fahrrad fahren. Sind mega Aussichten. Wer soll dich denn im Media Center vertreten? Die Fußstapfen sind doch viel zu groß. Da passt doch niemand auch nur annähernd rein.



Maria Pohlmann, Press Officer (Forward, Tech3, RNF MotoGP Team)

Glückwunsch zu deinem so erfolgreichen Weg! Trotzdem bis bald, hoffe ich doch.



Jeremy Appleton, Berater Trackhouse Aprilia MotoGP Team

Ich habe deinen Bericht zum Abschied beim Speedweek.com gelesen. Ich weiß, dass du keinen Wirbel um deinen Rückzug und deine künftigen beruflichen Pläne machen willst. Ich hoffe, dass du jetzt mehr Zeit für deine Fahrräder und die anderen schönen Dinge im Leben findest. Erfreu’ dich an einer Rückschau auf all den Erfolg und deine Leistungen. Ich freue mich, doch bald wieder bei einem Grand Prix zu sehen – in der Trackhouse/Aprilia Hospitality! Gratulation zu deinem erstaunlichen beruflichen Werdegang. All best wishes, Jeremy.



Luca Boscoscuro, 250-ccm-Europameister 1995, Speed-up-Moto2-Teambesitzer, Boscoscuro-Hersteller

Ich habe gerade deinen Artikel gelesen… Es tut mir leid, dass du das MotoGP-Fahrerlager verlässt! Gleichzeitig freue ich mich, denn du bist körperlich fit und in Topform und hast nicht wie ein Rentner ausgesehen!! Hab’ Spaß bei deinen neuen Aufgaben und genieß deine Familie! Eine Umarmung und bis bald!



Frank Weeink, TV-Kommentator Ziggo Sport NL, Mitarbeiter SPEEDWEEK.com

Günther, erst jetzt lese ich, dass du aufhörst und die Bürotür definitiv hinter dir schliesst. Das habe ich nicht erwartet, aber du verdienst bestimmt meinen Respekt und meine Bewunderung. Ich habe schon vor mehr als vier Jahrzehnten deine Berichte und Geschichten gelesen, auch in der holländischen Presse. Danke auch, dass ich dank dir ab und zu meine Artikel auf Speedwek.com lesen konnte. Ich wünsche dir alles Gute, nicht nur für 2024, sondern auch für die vielen Jahre, die hoffentlich für dich noch folgen bei guter Gesundheit. Enjoy your future! Liebe Grüsse, Frank.



Paul Carruthers, Communications Director von MotoAmerica und Sohn von Kel Carruthers, dem Kenny Roberts-Entdecker und 250-ccm-Weltmeister 1969 auf Benelli

Guenther, habe gerade bei Paolo Scalera auf gpone.com die Story über deinen Rückzug gelesen. Ich bin happy für dich und möchte dir für deine Hilfe und die Aufgaben danken, die du mir in all den Jahren gegeben hast. Ich möchte dir auch ein Dankeschön sagen, weil du immer gut zur Carruthers-Family gewesen bist. Wir sollten unbedingt weiter in Kontakt bleiben. Und lass' mich wissen, sobald du wieder nach Amerika kommst.



Erwin Plüss, Racing for Fun-Veranstalter (PLÜSS MOTO SPORT)

Das hast du fantastisch geschrieben. Beifall! Es ist immer schwierig etwas aufzugeben, das man mit Freude und Engagement ausgeführt hat. Aber du hast dir alles sehr genau überlegt und genau beschrieben. Es folgt ein neuer, schöner Lebensabschnitt. Ich danke dir für die tolle Zeit und wünsche dir gute Gesundheit und viel Spass in der neuen Freiheit. Liebe Grüsse.



Michael Sonnick, enger Freund von Ralf Waldmann, Freelance-Journalist

Ich habe gerade eben deine Zeilen gelesen. Schade, dass du aufhörst, aber ich kann dich verstehen. Wir hatten ab 1975 die MSa-Hefte, und deine Texte begleiten mich nun seit 48 Jahren. Danke für die vielen tollen Texte. Mach's gut und genieße die Zeit mit deiner Familie!



Paolo Ciabatti, Sportdirektor bei Ducati Corse, künftig Offroad-Direktor

Danke Günther. Ich hoffe, wir werden immer in Kontakt bleiben. Eine große Umarmung.