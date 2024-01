Marc Márquez: Plötzlich nur ein Bike in der Garage 21.01.2024 - 17:05 Von Sarah Göpfert

© Gresini Die Márquez-Brüder wieder vereint

Marc Márquez wird 2024 erstmals in seiner MotoGP-Karriere für ein Kundenteam antreten. Der Spanier verriet, weshalb sein Gresini-Ducati-Debüt daher sehr ruhig verlief und was ihn an der GP23 am meisten überraschte.