Valencia-Test: Viñales Schnellster, Marc Márquez 4. 28.11.2023 - 16:59 Von Nora Lantschner

© Gold & Goose Maverick Viñales: Bestzeit beim Valencia-Test © F.Glänzel Marc Márquez an seinem ersten Tag auf der Gresini-Ducati

Zwischenzeitlich führte Marc Márquez bei seinem Ducati-Debüt die Zeitenliste in Valencia sogar an. Mit Tagesbestzeit verabschiedetet sich am Ende aber Aprilia-Werksfahrer Maverick Viñales in die MotoGP-Winterpause.